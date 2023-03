En la vida de San Francisco de Asís se cuenta que entrando en la iglesia de San Damián oyó: "Francisco: repara mi iglesia". Se ha convertido en profecía al ser elegido papa J. Bergoglio. Lo lleva a la práctica con efectividad en estos diez años cumplidos el pasado lunes día 13. Llama la atención el gran eco mediático que ha encontrado esta efeméride en todos los medios de comunicación del mundo entero, incluidos los españoles, donde se dice que no tiene la aceptación de sus antecesores. La encuesta de Report para "Vida Nueva" lo desmiente concediéndole una nota alta en la misión desempeñada (7,1), aclarando que sólo uno de cada diez españoles desea que renuncie y calificándolo de cercano, progresista e inteligente. "La reparación franciscana" está siendo de calado para una nueva etapa de la Iglesia, a todas luces necesitada de "taller". Lo más acertado que se puede decir es que está llevando a cabo con clarividencia el espíritu del Concilio Vaticano II. Se declara seguidor de San Pablo VI, el realizador de ese concilio. El programa de su papado, que cumple rigor ignaciano, se decidió colegiadamente en las reuniones de cardenales previas al cónclave. No fue un papa de casualidad. Se sabe que en el anterior conclave estuvo segundo en votación. Pidió que sus votos se declinaran a J. Ratzinger. En el de marzo del 2013 no sonaba entre los futuribles. Pero su memoria estaba viva. Al dibujar el perfil de la persona que la iglesia necesitaba, volvió a emerger la figura de este enorme jesuita sudamericano, hijo de emigrantes, sencillo, espiritual, con visión del mundo y voluntad de hierro. Con expresiones y metáforas poco escolásticas está dibujando un nuevo rostro de Iglesia como "iglesia en salida", "iglesia hospital", "presente en las periferias" y, sobre todo, cumpliendo lo que le sopló al oído el brasileño Humes: "No te olvides de los pobres".

La encomienda difícil era la reforma de la curia, hazaña a la que no se atrevieron sus antecesores. Asaeteado con duras críticas que encaja con fortaleza, le ha dado una vuelta importante poniendo como primer ministerio el de la evangelización y enmendando el banco vaticano. Entre las muchas cosas que le hacen singular destaca el romper con el halo sagrado que envolvía a los papas, el lenguaje sencillo e inteligible de sus documentos, homilías y entrevistas y el empeño en una iglesia "Pueblo de Dios" donde caminan juntos, clérigos y seglares, afrontando así las reformas sin tener que acabar en cismas. Eso es lo que pretende con el "sínodo de la sinodalidad". "Todos juntos sin prisas y sin pausas", atentos al Espíritu. Será difícil volver atrás.