Dr. Marino

Qué pena no haber estado en la entrega del premio "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA a Marino Pérez. Doctor y catedrático de Psicología, al que no tengo el gusto de conocer, pero que habría aplaudido como la que más en la entrega. Aunque no siempre coincidamos en las tesis, como cuando defiende que el TDAH no existe. Es algo que tengo que contradecir; además de por otras muchísimas razones más científicas, porque lo sufro por partida doble en mi vida. Y juro y perjuro que esos "cerebros" no son como los demás, palabrita del Niño Jesús.

Pero a lo que íbamos. Marino da un consejo basado en su último libro, "El individuo flotante", en el que habla del daño que pueden provocar las redes sociales en nuestros jóvenes. Algo que defendemos los que tratamos con tantos niños y jóvenes abducidos por estas. Habla de un control necesario para que no les lleven por caminos más que equivocados. Y como siempre, digo yo, ese control no puede venir de ellos, sino de sus padres, de los mayores. Si yo mandara algo, lo primerísimo que haría sería prohibir el móvil en los centros escolares. Sigo sin entender qué razón existe para que, al menos, no lo dejen al llegar y lo retiren al irse. Si hay una urgencia siempre está el cole y un teléfono al que las familias pueden llamar. No puedo entender cómo no se hace algún tipo de regla que imponga esto, porque en el centro escolar no deberían necesitarlo para nada. Cuando tienen que viajar por las redes, ya se encargan los colegios de que se provean de un portátil o tablet, algo que acabará convirtiéndoles en niños 2.0. Para controlar las redes, primero debemos controlarnos los mayores. No olviden que los niños hacen lo que ven, no lo que se les dice. Es inútil, por tanto, que les digamos "deja ya el móvil", cuando nosotros estamos todo el día fisgando la vida de los demás. Pero, además, Marino es valiente. Su libro "Nadie nace en el cuerpo de otro" y el que saldrá próximamente "Mamá soy trans" es ponerse a la sociedad en la que vivimos por montera. Es urgente esa guía para los padres que acuden desesperados a nuestras consultas porque de repente sus hijos, así a los 15 sin previo aviso, se "vuelven" trans. Así que, Dr. Marino, profesor, a sus pies. Por poner los puntos sobre las íes, por ayudarnos a los que estamos en las trincheras para poder a su vez ayudar a los niños y a sus padres, a encontrar su camino... Su género, su sexo, su felicidad, algo que ahora, aunque sea tan tan natural, no lo está siendo para ellos.