Padres o abuelos

Cualquiera que se dé un paseo al azar por uno de los numerosos parques recreativos destinados para el disfrute de los más pequeños de la casa distribuidos por nuestra jovial villa marinera, sabrá de lo que hablo. En muchos casos, le asaltará la duda de si la persona que llama insistentemente al infante para que se coma la merienda se trata de su padre o madre o, sin embargo, es uno de sus abuelos.

Nadie está poniendo en duda que el amor que un padre puede depositar en sus vástagos tiene una fuerza espiritual que puede suplir la falta de energía que, a partir de una edad, la naturaleza nos niega. Tanto a nivel físico como a nivel mental. Pero, paradójicamene, esos abuelos que antes mencionaba sufren una transformación, que nada tiene que envidiar a los protagonistas de aquel entrañable largometraje: "Cocoon".

Puedo de esta manera asegurar al indeciso lector, que está en esa edad, llamémosla límite, que la llegada de un nuevo miembro a la familia será la mejor medicina que alguien puede referir, porque de un día para otro se quitará 15 o 20 años. Y a mis padres pongo por testigo. Creo que, en una ocasión, confesé que no hay amor más inocente y lleno de ternura que aquel que se profesan nietos y abuelos. Pue eso.

Y lo que son las cosas. Mis padres, que tuvieron siempre el deseo de tener la típica parejita, se encontraron a los 24 años ambos con un niño (tristemente fallecido hace algo más de un año). No se rindieron y, aunque se lo tomaron con calma, seis años después se encontraron conmigo, no sin cierta desilusión, pero ya se sabe que lo importante es que llegase sano.

Pero volviendo al tema de partida: ¿existe una edad ideal para concebir un niño? Es este un asunto personal y que por encima de todo debe contar con el acuerdo al 100% de la pareja. Cualquier fisura en este compromiso puede llegar a suponer el final de una relación que parecía a prueba de cualquier bomba por más compleja que pudiera parecer.

Sólo un consejo si se me admite: un bebé o un niño no es un juguete. Cuando nos cansamos, no vale eso de mirar en un deprimente diagrama las horas que cada uno lleva dedicadas a lo que antes era su tiempo libre, bien sea a ver partidos de fútbol, a paseara o a tomar cerveza con amigos. Por ello, no es tan importante la edad de los padres, sino saber renunciar con placer al tiempo personal para regalárselo al nuevo principito o princesa. Es tiempo que nunca olvidaremos.