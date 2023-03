Gijón, ciudad abierta

Ante la obstinación innecesaria y excluyente de aprobar la ley laicista me atrevo a indicar a la señora alcaldesa que repase la historia de Gijón en diversos autores, Somoza, Rendueles, Luis Suárez, Bonet, Isabel Torrente, Peribáñez... y la abundante hemeroteca para que vea cómo la iglesia y sus parroquias y parroquianos han contribuido siempre a hacer ciudad, a configurar y hermanar barrios y trabajar en buena sintonía por darle el carácter y el talante que tiene. Es más, en la última época de la transición, la Iglesia de Gijón fue puntera en defensa de derechos y libertades, jugándose el tipo y abriendo sus puertas cuando todas estaban cerradas por el miedo. Una fecha histórica: el 16 de septiembre de 1971. El encierro durante nueve días de los pensionistas en San José, acompañado con la suspensión de las misas del domingo 26. El gesto insólito y hasta explosivo en aquellos años tuvo resonancia nacional y, desde luego, política. De verdad, este comportamiento de estar "a las duras y a las maduras" con la ciudad, ¿merece la respuesta que le quieren dar?, ¿excluirla?

Ante la obstinación pertinaz de sacar adelante esa ley, me atrevo a señalarle que hay otras formas de ser socialista menos totalitarias y más integradoras. Le transcribo un comentario público de un socialista que ostentó responsabilidades de gobierno: "En el PSOE subsiste un cierto sustrato anticlerical. Un cierto fundamentalismo antirreligioso podría anidar en nuestras filas si nos dejamos llevar por el anticlericalismo y no vemos las religiones como un hecho público. Muchos de nuestros textos han defendido que la religión es un asunto referido a la intimidad de las personas. Ésta es una idea incorrecta. Lo que pertenece a la intimidad es la fe, la creencia. Pero la religión es un hecho público. Las religiones están en el paisaje urbano, en el calendario, en la forma de contar el tiempo y en el arte. Y eso requiere una sensibilidad". Y acaba reconociendo que "el 80% de nuestros votantes se manifiesta, con distinta gradación, creyente. Parta gobernar, es necesaria esa "sensibilidad".

Ante la obstinación innecesaria, excluyente y antigijonesa que manifiesta con esa determinación de castigarnos con la ley laicista, me atrevo a reclamarle que Gijón no es excluyente, marginador, no descarta, no segrega ni aísla... Une, acoge, respeta, comparte, es una ciudad integradora, solidaria, tolerante, respetuosa en la diversidad, es una ciudad abierta, fraterna, nos llevamos bien, amantes de nuestras tradiciones y hasta celosos de nuestra forma grandona y bullanguera de ser. Déjenos como estamos. No vierta acíbar. No nos enfrente. Todos, el día de San Pedro, cantamos a una voz: "¡Gijón del alma!".