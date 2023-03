Sí, cinco camas

Mientras se aprueba un plan de salud mental en el Gobierno, dos meses antes de las elecciones, qué casualidad, los psiquiatras constatan que en ese plan no han contado con ellos, que el borrador se lo han pasado una vez formulada la ley que tienen que aprobar la Junta y que, por supuesto, como muchas otras cosas, no va a ser de esta porque ya no da tiempo. A pesar de que estamos a la cabeza en suicidios de toda España, y de las cifras de depresión y ansiedad, de problemas mentales, este Gobierno se lo ha tomado con mucha calma y la prueba está en la protesta de todos los sanitarios, y especialmente como menciona este periódico, el hartazgo de los psiquiatras de Gijón, que como en la película de Almodóvar, están al borde de un ataque de nervios, porque ellos, señores, también son humanos.

No se puede comprender por qué no se han cubierto las plazas de los 12 psiquiatras que se han ido o jubilado, más otras dos bajas temporales. Algo que no me extraña, porque supongo la carga que tienen que tener los psiquiatras de Gijón, que en este momento funciona sin el 35% del personal. Los psiquiatras que tenían para toda nuestra ciudad eran en teoría 34, que es una cantidad mínima para la problemática y la población de Gijón, desde luego mucho menos de lo que en el resto de Europa existe. Pero es que ahora debe de haber unos 20 soportando la pandemia mental que está asolando a nuestra tierra. Sí, el papel lo soporta todo, y sé directamente que existe una maravilla de programa de prevención, de intervención, etc., desde la consejería de Sanidad, pero que evidentemente no se ha llevado a cabo en absoluto. Si no, ni los psiquiatras estarían como están, ni los profesionales privados estaríamos tan exhaustos como estamos por atender lo que ellos no pueden, con listas de espera interminables, sin psicólogos ni psiquiatras suficientes que no pueden abarcarlo todo, obligando al ciudadano a gastar un dinero que algunos no tienen para acudir a la privada.

La salud mental es algo tan importante como la física, pero para algunos esto parece no contar. Y han tenido tiempo, hemos protestado desde todos los estamentos por lo que estábamos viendo, y han tenido que pasar cosas muy muy graves, que sé directamente, pero por discreción no cuento, para que añadieran cinco camas en la unidad de hospitalización infantojuvenil, en la que había, señores, solo cinco para una población que como todos estamos viendo, es ahora mismo y tras la pandemia, la más afectada por los trastornos mentales. Tendrán que ponerse en huelga, salir más a la calle, para que parezca que esto es Madrid, porque si no, igual creemos que estamos en la región maravillosa en la que la salud de todo tipo está más que garantizada y los recursos para que funcione los proporcionan sin problemas. Pocos médicos, urgencias colapsadas, prácticamente sin psicólogos y en una absoluta falta de psiquiatras, así, señores, estamos en Gijón. Esas cinco camas son solo una forma de acallar vergüenzas y conciencias. Ahí lo dejo.