La igualdad es cosa de hombres

"Estoy aquí porque quiero que mi hermana deje de llorar cuando se mira al espejo". La frase es de uno de los chicos que forman parte del llamado "Comando igualdad" creado hace más de una década en el Instituto de Educación Secundaria Alexandre Bóveda de Vigo por la catedrática de Filosofía Chis Oliveira, que intuyó que para hablar de igualdad con los jóvenes las mejores voces eran las de los propios jóvenes. El comando –chicas y chicos de edades diversas– se reúne con grupos de alumnado para charlar acerca de esos temas que les importan, configurarán su mirada sobre el mundo y dictarán decisiones de vida. Funciona.

Oliveira, junto con su exalumna y colaboradora Priscila Retamozo, participó el fin de semana en el I Congreso de prevención de la violencia de género organizado en el recinto ferial gijonés por el Instituto Asturiano de la Mujer. Un encuentro orientado a la coeducación, concepto troncal en la normativa educativa de las sociedades modernas, que instan a sus sistemas formativos a que eduquen en igualdad, desde la enseñanza obligatoria a la profesional. La tarea exige alta dosis de concentración y compromiso, lo demás es mero barniz.

El congreso, a través de las diferentes voces expertas, ha tenido sus particulares baños de realidad. Necesarios, por otro lado, para saber de dónde se parte. Fíjense cuántos frentes: el efecto altavoz de las redes con ese machismo recalcitrante que parecía superado, la pornografía a golpe de clic que ofrece una visión distorsionada del sexo, cosificada y humillante de las mujeres, la violencia económica del neoliberalismo y sus crisis, incluso la amenaza de una nueva masculinidad aparentemente igualitaria pero que se resiste a cambiar lo esencial.

Pero el baño de realidad elemental de éste y otros encuentros parecidos es la desproporción de género en la participación: conté seis señores entre cientos de mujeres. Muchas de ellas, entre las que me incluyo, profesionales de la enseñanza. ¿Y nuestros compañeros? Considerar la igualdad un asunto de ellas es no entender lo mucho que toda la sociedad se está jugando. Ya no vale parapetarse en el supuesto respeto al liderazgo femenino en esta materia porque hace el juego al simple, llano y comodísimo desentendimiento.

Es posible, por ejemplo, que mayoritariamente sean lectoras las que hayan llegado a este párrafo, a pesar de que intento con el título traer hasta aquí la atención de ellos. Las amenazas son muchas y el ruido, en los últimos tiempos, enorme. Pero lo esencial sigue intacto: ninguna sociedad actual trata a sus mujeres tan bien como a sus hombres, según Naciones Unidas. Tampoco la nuestra. Si de verdad nos importa, hay que salir de la sombra. La mitad de la ecuación de la igualdad son los hombres.