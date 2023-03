Más que concernidos

Sabrás que la biología nos ha adjudicado a ambos el mismo sexo. Dirás que a qué cuento viene observación tan elemental, tan palmaria. Responderé que el asunto que hoy traigo a colación reviste tintes trágicos, además de seculares, entre los humanoides. Sin sobrepasar las fronteras de nuestro país, te proporcionaré algunos datos recientes. La violencia machista perpetró 48 asesinatos de mujeres en 2021 y 49 en 2022. En ese año de 2021, se registraron 162.848 denuncias por violencia machista (446 diarias); se dictaron 54.318 sentencias por esa causa, de las que 40.738 fueron condenatorias. El 13,7% de las denuncias surgieron por intervención de la policía, el 8,3%, a raíz de partes de lesiones, el 1,5% provinieron de familiares, mientras que el resto nacieron de las afectadas. Ninguna denuncia se produjo por la intervención de vecinos, amigos o compañeros de trabajo del agresor.

Sorprende, "Bilbo", ese último apunte. Quizá delate la escasa o nula implicación de la mayoría de los hombres y desvele que esa mayoría piensa que la lacra incesante de las agresiones machistas no va con ella, no le atañe, no le concierne. Por ahí van los tiros de la periodista Soledad Gallego-Díaz cuando sostiene: "Extraño que más hombres no se sientan implicados en el problema cuando está claro que la propensión a la violencia y la actitud de posesión de la mujer no responden solo a una franja de edad. No se trata en su mayoría de casos protagonizados por hombres de 70 u 80 años que crecieron en una época en la que la impunidad era total, sino que en la actualidad la edad media de los agresores no supera en buena parte los 50 años y a veces, incluso, se trata de casi adolescentes".

Creo que lleva razón la periodista al denunciar que tal parece que los hombres no estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde ante tan lacerante problema, que no nos sentimos concernidos. Porque, si bien es cierto que las mujeres sufren la violencia que los hombres ocasionan, no es menos cierto que el problema reside en nosotros. Somos nosotros, los hombres, quienes deberíamos influir en los hábitos y costumbres, culturas y ambientes que fomentan o consienten las violencias machistas si no mirásemos para otro lado y nos enfrentáramos o nos propusiéramos desenmascarar, identificar y combatir a los perpetradores de dichas agresiones. Somos nosotros, los hombres, quienes debemos encarar abiertamente, mediante actuaciones programadas y nuevos comportamientos interiorizados, la prevención de las conductas violentas contra las mujeres, de modo y manera que se consiguiera detectar, tratar y erradicar a esa "significativa minoría" de hombres agresivos que practican la violencia contra las mujeres. O pueden llegar a hacerlo.