In memoriam: un grande

Acudo al tanatorio a despedir a un antiguo amigo. Pido un papel para dejarle mi mensaje por escrito (es lo que sé hacer) y pongo "en recuerdo de José María Mori Montero, una de las personas más grandes, en su devoción humana y en su capacidad para convertirla en obras, que he conocido en toda mi vida. Para colmo sabía prescindir de todo lo que sobra". Al salir del velatorio, sentado al aire libre, encuentro a Toni Vega, al que comento lo grande que era este hombre. Me mira con su rostro intacto y su clara mirada azul, asiente y me dice: "Un grande, como dicen en Argentina". Aparte de la familia había allí media docena de personas, pero su huella en la ciudad, siempre al servicio de los marginados por la pobreza o la discapacidad, es imborrable.