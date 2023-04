Floro y la mala política

El señor Floro me acusa de caer en la "mala política" por describir con la palabra "marioneta" la utilización que de él hace el secretario general del PSOE local, Monchu García. Pero la política, señor Floro, no es buena o mala en función de las palabras, sino de los hechos. Mala política es la que empobrece a los ciudadanos hasta el punto de que no puedan pagarse la calefacción o la electricidad. Mala política es la que no ofrece oportunidades de empleo a nuestros jóvenes. Mala política es la que rebaja las penas y pone en libertad a asesinos y violadores. Mala política es la que vacía los bolsillos de los ciudadanos y a la vez les obliga a pagar con sus impuestos un montón de cargos públicos innecesarios. Mala política es, en suma, la que aplica el PSOE en todos los ámbitos en los que gobierna.

Y como los ciudadanos se dan perfecta cuenta de eso, Monchu García busca blanquear su imagen de malos políticos poniendo al frente de su candidatura a una persona querida y admirada en la ciudad por su papel de impulsor de Proyecto Hombre, que ha llevado a cabo una impagable labor en un asunto tan complicado como el de las drogodependencias. Pero su trayectoria anterior, señor Floro, no sirve para blanquear la mala política del partido por el que ahora se presenta, sin duda, con buena voluntad. Y está cayendo usted en sus mismas malas prácticas, porque mala política también es mentir a los gijoneses dándoles a entender que puede parar un proyecto industrial cuando en realidad no tiene competencias para ello. En cuanto a su papel como marioneta de Monchu García, señor Floro, no es que lo diga yo: es que lo evidencian ustedes allá donde van. Recita usted unas frases aprendidas y a cualquier pregunta que busque ampliar información tiene que responder Monchu. Se niega a ir a entrevistas de radio y ya ha anunciado que no quiere participar en debates salvo que las normas las marque su partido. En definitiva, si no tiene detrás a quien pone las palabras, usted no puede abrir la boca. Le están utilizando, señor Floro, y es una pena. Pero si se deja utilizar no puede quejarse luego si alguien se lo reprocha.