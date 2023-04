Maternidad con 68 años

Dar vida es, sin duda, la más maravillosa experiencia. Tener hijos es, al menos para mí, la realización plena, lo que de verdad ha dado sentido a mi vida. Algo que he sentido desde que era una niña y jugaba a las mamás. El embarazo ha sido con cada uno de los cuatro que he tenido, aunque solo tuve tres partos, lo más especial y deseado del mundo. Tener a tu hijo dentro, sentirlo, hablarle, esperar que nazca para ser su apoyo, su todo, es lo que me hacía ser tan feliz, incluso en cada parto.

Mis partos fueron una fiesta. Y juro que cuando acababan, sin epidural, a pelo, decía que quería tener más, algo que hacía que mi amiga y ginecóloga, que ya no está entre nosotros, se partiera de risa. Y dolía. Mucho. Tanto que parecía que aquel dolor te iba a partir en dos, pero la ilusión por tenerlos en mis brazos hacía que cualquier dolor físico se quedara en nada. Pero ese dolor no se puede comparar al de perderlos. Perdí a mi cuarto hijo en el primer trimestre y, sin embargo, mi duelo duró mucho, mucho tiempo. Porque para mí ese era mi hijo, no una célula, no un conjunto de ellas, tenía nombre y futuro porque yo lo había soñado durante muchos años. Así que no quiero ni pensar en lo que significa perder a un hijo de veintitantos años. Pero tampoco podría, a pesar de que juro que daría lo que fuera por poder seguir teniéndolos, cumpliendo 68 años en unos días, traer al mundo a alguien que se quedara sin mí siendo demasiado joven.

Sé lo que es perder a unos padres con poca edad, cuando realmente empieza tu vida, cuando necesitas más que nunca a tu madre, en los primeros meses de tus propios hijos, en su crianza, en su educación, cuando aún necesitas, a veces más que nunca, su regazo. Por eso, no juzgo, Dios me libre, pero no sería capaz, a pesar de mi deseo, de traer una criatura al mundo para que viva la orfandad que yo viví, y que nadie sabe cuándo ese niño o niña puede quedarse sin madre, porque en el caso que nos ocupa tampoco existe un padre. Sería en mi caso un total egoísmo, pero insisto: no he vivido la pérdida de un hijo como Ana Obregón, no sé hasta dónde puede llegar el dolor, aunque me lo imagino. Solo sé que aun sabiendo que sería para mí lo más deseado, nunca lo haría porque por encima de mis deseos están mis hijos. Tener un hijo a esta edad sería no amarle lo suficiente. Sería, ahora mismo, satisfacer mis ansias de maternidad, pero no sus necesidades.

El hecho de la gestación subrogada sería otra cuestión que habría que debatir ampliamente, de forma que nunca jamás se pudiera comprar un niño, pero siendo empática, debemos pensar en aquellas que, como yo, tienen este instinto maternal sin poder realizarlo. No sé, habría que tratarlo con leyes que protegieran a quienes no pueden pagar y que evitaran una mercantilización de lo más preciado de este mundo: los niños.