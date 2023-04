Porque viene al pelo, comparto contigo esta reflexión que esbocé 4 años ha, aunque de sobra sé que mis cuitas epistolares no te dicen oste ni moste. La frase titular la saqué de algún texto de César Rendueles, filósofo y sociólogo gijonés de nacencia y crianza. Sospecho que la firmarían a ojos cerrados los dos Marx, Karl y Groucho. El uno, por marxista primigenio. El otro, por lo mismo o por lo contrario, por genio a secas. Existen polémicas vanas que, como serpientes de verano, tratan de envenenarnos la convivencia. Si unos regidores, en razón a sus convicciones, optan por no participar en el acto religioso de hisopar las aguas de la bahía de San Lorenzo, surgen farisaicos rasgados de vestiduras. Si otros, por idénticos motivos, deciden asistir, aténganse a los rayos y truenos provenientes del dogma laicista. De igual modo, si los cielos de la misma bahía acogen un pacífico cabriolear de aviones, estallan proclamas antibelicistas de apariencia extemporánea.

Más economía y menos antropología.

Confieso que no sé describirlo con la precisión de César Rendueles, pero tengo la sensación de que los sistemas políticos y económicos preponderantes ganan por goleada cuando nos meten, arropados por multiplicadoras redes sociales, en disputas sobre pilosidades y nos distraen de los meollos de las cuestiones. Quiero decir que no ha de confundirse un cómic de hazañas bélicas con la guerra de Ucrania. Quiero decir que la inveterada preterición de las mujeres no se resuelve asaltando los diccionarios de la RAE, sino eliminando de cuajo su mayoritario vasallaje dinerario. Quiero decir que el rechazo a los que surcan los mares en pateras no proviene de su color o de su raza, sino de su pobreza. Quiero decir que el maltrato animal no desaparecerá por un generalizado y absurdo otorgamiento de derechos a todos los seres orgánicos que viven, sienten y se mueven por sus propios impulsos, sino por la exigencia de obligaciones en su cuidado y preservación a los tenedores. Quiero decir que los árboles que los poderes fácticos nos plantan premeditadamente ante los morros no nos dejan ver el bosque, nos dispersan en cien batallitas, nos entretienen, nos ocultan los problemas de fondo. Cuando un castizo repite que más cornadas da el hambre, está señalando cuál ha de ser la prioridad del combate por la vida. Lo que quiero decir y digo es que poco progresaremos si nos enredamos los unos y las otras en tanto ismo posmoderno y fútil y no acometemos los cuatro derechos básicos, lejos aún de asentarse aquí, allá y acullá: el trabajo digno, la vivienda decente, la sanidad y la educación universales y gratuitas.

Lo dicho, "Bilbo": Más economía y menos antropología.