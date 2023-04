Semana Santa, cultura y tradición

Uno no está muy versado en esto de escribir artículos, pero para la ocasión se me ocurre compartir varias preguntas que mucho tienen que ver con la realidad del momento en el que vivimos y que hace tiempo me vienen rondando.

¿Qué tienen de malo cualidades como la honestidad, la caridad, la capacidad de perdonar, la escucha, la misericordia y otras muchas que nos vienen heredadas de la tradición judeocristiana de la que hemos bebido y en la que hemos vivido desde tiempos inmemoriales? Y si bien éstas no son precisamente cualidades para nada desdeñables en una persona... ¿Qué tiene de malo la religión católica heredera y transmisora de estos y otros tantos valores, para que sea objeto de un constante ataque de "acoso y derribo" por parte de un sector de la sociedad que se auto instituye paladín de la tolerancia y el progresismo? Y como consecuencia de esto... ¿Por qué el resto de la sociedad, creyente o no, calla y pone la otra mejilla? ¿Qué tiene de malo poner en valor y potenciar nuestras tradiciones, la fe heredada y, por ende, nuestra Semana Santa de Gijón? Sólo quién está privado de los más elementales sentidos de las personas es incapaz de ver o sentir el potencial que este activo que aúna tradición, fe y cultura supone para todo pueblo, villa o ciudad por grande o pequeña que ésta sea. Por suerte, ejemplos de ese enorme potencial no nos faltan, ni espejos en que mirarnos tampoco, si es que tenemos la voluntad de hacerlo. Recogiendo palabras de quienes promueven otros postulados, he de manifestar que personalmente, para nada me molesta que se identifique la Semana Santa o sus actos como algo cultural. Pues, a parte del componente religioso inherente a su propia naturaleza y que cada uno vive personalmente, cultura es en sí misma. ¿No es acaso cultura el arte hecho realidad en sus grupos escultóricos e imaginería? Y la música que acompañan los cortejos procesionales, ¿No es también patrimonio cultural? ¿O es que solo merece ser calificado como cultura aquello plasmado en libros, lo atesorado en los museos o la producción de cine, esto último, por cierto, hoy en día hipersubvencionado con cantidades ingentes de dinero público, de todos, creyentes y no creyentes... Volviendo a casa, no hay que irse muy lejos, solamente basta con desplazarse veintiún kilómetros al oriente, con destino Villaviciosa o veintinueve hacia el occidente camino de Avilés para comprobar cuán diferente tratamiento se les da a nuestras tradiciones y sentir una mezcla entre admiración hacia ellos y pena por otro lado de ver como en tan corta distancia el abismo puede ser tan grande y evidente. Quitémonos pues, de una vez por todas, la venda de los ojos, dejemos a un lado los complejos y las ideologías por las que nadie pregunta para trabajar en común y, desde todos los sectores (hostelería, comercio...), instituciones y colectivos colaborar en potenciar así un activo que casualmente es válido, está bien visto y, sobretodo, funciona en toda Asturias y en toda España, menos en nuestro querido "Gijón del alma", que hasta en esto se empeña en ser diferente. Sólo una última reflexión me planteo: en una autopista, en el 99,99 por cien de los casos, por no decir el 100 por cien, el "kamikaze" suele ser aquel que circula inadecuadamente, aunque él ni lo vea ni lo piense así e intente convencer o incluso se imponga al resto de conductores con el argumento de que son ellos los que circulan mal... ¿Estaré yo equivocado? Feliz Semana Santa y Santa semana.