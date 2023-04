No han sido vacaciones. Quizás, desde hace mucho, para mí nunca lo son. Por eso, echo tanto de menos aquellas Semanas Santas. Aquellos días de descanso escolar, en los que todo se reducía a esperar el Domingo de Resurrección. Aquel domingo significaba para mí la libertad, la auténtica resurrección. En aquellos tiempos y hasta ese domingo, todo era tristeza, no había música, ni películas que no fueran dedicadas al tiempo de Cuaresma… Pero ahí estábamos y yo, que era el jilguero de la casa según mi madre, no podía cantar, porque era una falta de respeto hacerlo en momentos tan tristes. Y entre toda esa pena, la alegría, la de sentir que la familia, toda, íbamos de la mano a los oficios, a visitar las iglesias, cogida fuertemente a ellos, pensando que toda mi vida se reducía a eso, a estar con ellos, con mis padres, y con mis hermanas, riéndonos, viendo escaparates primaverales, temblando con la ropa que estrenábamos el Domingo de Ramos por el viento de Cuaresma. Y pensando que aquello, aquello, el olor de mi madre, la mano fuerte de mi padre, las risas de mis hermanas, era mi presente y mi futuro.

Ahora todo ha cambiado, la vida me ha cambiado. Ya no es el Domingo de Resurrección alegre y maravilloso con el que soñaba de niña. No vuelvo a cantar, hace tanto que no lo hago, siempre hay alguna pena, alguna lucha, algo por lo que seguir rezando y a veces llorando, como todo el mundo, pero con la pena de ver cómo pasa el tiempo y cómo no voy a ser capaz de ver cumplidos mis sueños. Sentir cómo esa Cuaresma sigue anclada en mi alma y solo de vez en cuando aparece un rayo de luz, de sueño otra vez, de infancia que me hace, eso, resucitar. Pero la vida, y esos 67 años que hoy mismo cumplo, van pesando, van dejando una mochila que a veces llevo liviana y otras, muchas otras, tan llena que creo que no voy a poder seguir caminando. Y sé, cómo no lo voy a saber, que todo es fruto de la propia vida y de este trabajo que, aunque es parte básica de mi vida, también la hace amarga tantas veces. Y sé por tanto que volveré a vivir Domingos de Resurrección distintos, más relajados y mejores, que soñaré con ellos como cuando era niña, y volveré a cantar… ¡Seguro! Y a sentirme descansada, porque creo, de verdad, sin duda, que me lo merezco. Solo eso, descansar. Dejar de pensar, simplemente seguir viviendo y esperando otra vez un maravilloso Domingo de Resurrección.