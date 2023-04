Eremitas de cueva electrónica

Escribo estas líneas desde la Ribeira Sacra, ese territorio en el corazón de Galicia donde monjes –primero individualmente, luego en pequeñas comunidades –desarrollaron espacios monásticos y definieron una forma de explotación de los recursos naturales que ha llegado a nuestros días, principalmente la producción vinícola. La red de románico rural más completa de Europa es intensamente visitada; en temporada alta se imponen restricciones para proteger monumentos y entornos.

A la entrada de uno de estos monasterios de acceso limitado me hallé con la eremita del siglo XXI que protagoniza este artículo. No le servirá de mucho en términos de visibilidad de marca personal porque ignoro nombre. Ella representa el perfil emergente de turista, el que carga con su disciplina de hiperconexión porque su experiencia es lo que sube a la red.

Ante en el citado monasterio, cuya dificultad de acceso, a través de sinuosas carreteras, pone a prueba el deseo y la razón misma de la contemplación de la piedra labrada, escuché la conversación de ella y su pareja, ambos de mediana edad: la sorpresa y contrariedad de él porque ella prefería no entrar debido al cansancio de la jornada (aún no era mediodía). Si acaso, prosiguió, se haría fuera un "reel" –vídeo para compartir– o alguna instantánea porque "necesitaba" renovar su foto de perfil. Interpreté que hablaba de Instagram. Él no discutió y entró, ella se quedó buscando ángulos con la cámara del móvil.

El monumento que renunciaba a conocer le interesaba como segundo plano estético sobre el que mostrar un entusiasmo cultural fingido porque el tedio era su triste realidad analógica. Pero eso no se vería.

Siempre me han generado desasosiego las nubes de turistas asiáticos asidos a sus cámaras, frenéticos por hacerse con un documento fotográfico para su personal posteridad y que olvidan que pueden ver, escuchar, tocar, oler el objeto codiciado. Nuestra protagonista ha de alimentar la nueva, insaciable posteridad de obsolescencia programada. Una sobreexposición virtual que fagocita la experiencia de vida porque le vale lo que se finge vivir. Y el fingimiento acaba por desinhibirse.

Así que mientras el eremita del monasterio recóndito vivía su humilde existencia consciente, tallaba la piedra, sabía esperar, oraba contemplando el texto orado, respetaba cadencias de cosechas y tareas, asumía su universo de espacios, seres vivos y personas sin añorar otro, el del siglo XXI se aloja en lo que Remedios Zafra denomina "la habitación conectada", un perímetro físico y mental desde el cual proyecta su vida hacia el mundo, que lleva consigo y del que es lacayo.

Creímos salir de la cueva pero hemos acabado horadando otra. La gran herramienta para un mundo comunicado ha acabado siendo la nueva servidumbre del festín existencial vacuo.