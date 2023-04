¡Hasta luego, Iván!

No puedo, ni sé decirte adiós. ¿Te acuerdas cuando llegamos a nuestro barrio? "No lo llames así", me decías. "Hay gente que se molesta", añadías. No había luz en algunas calles, ni farmacia, las líneas de autobús no llegaban. Y ya ves: lo has conseguido. ¿Cuántas veces fuimos al Ayuntamiento? ¿Cuántas reuniones con unos y con otros, para conseguir cosas para el barrio? ¡Perdona, para la zona!

Y cuando paseamos por nuestro barrio (ahora que estamos solos, lo puedo llamar así) todos te paran y charlan contigo. Una hora para andar un par de metros. Celoso estaría de ti, cualquier presidente político. ¿Quién es, Ivanín? te pregunto. "No se", me dices con tu risa socarrona, "pero ye buen paisano". Sabías que nos llamaban "Mingo y Teresa" porque siempre nos veían juntos. Hasta el punto de que me saludaban confundiéndome contigo. Eso es porque la gente te estaba agradecida. ¿Acuérdeste, Iván, cuando eras Melchor en el colegio Begoña? ¡Qué tiempos! Decían los niños: ¡Mirar, Melchor ye igual que el padre de Juanín! Siempre dijiste que en la asociación no había partidos, y que había que estar a bien con todos. "No sabes a quién vamos a necesitar, y tenemos que buscar el bien de la zona", me repetías. Y ciertamente, sé que tú lo cumplías. Ayudar a los vecinos en todo lo que se puedas fue siempre tu interés. Y estoy seguro de que allá donde estés, seguirás ayudándonos. Media vida has dedicado a esta asociación. Y cuando de noche salías de las reuniones de la Federación, todavía pasabas por allí, a ver cómo estaba la cosa, decías al llegar. Muy mal tenías que estar, cuando hace dos años, me dijiste que no podías seguir. No lo podía creer. Llevabas enfermo un tiempo, pero resistías y continuabas porque no querías que el trabajo de tantos años se hundiese. Así fue hasta el final. No nos dejes todavía. Yo voy a seguir esperándote a tomar el vino, para seguir discutiendo y para llegar a casa riéndonos, porque ye imposible enfadarse contigo. Ivanín, siempre estarás con nosotros.