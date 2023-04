El peligro del VAR

Se cuela hoy en estas líneas una reflexión futbolística a cuenta del gol de Campuzano que el domingo habría dado la victoria al Sporting frente al Alavés de no ser por la alocada interpretación de los señores del VAR en base a un lance ocurrido 14 segundos antes y que para colmo tampoco está claro. No se trata de una polémica balompédica más, como las hay a decenas cada jornada, sobre la que debatir en el trabajo o en la terraza de la cafetería, sino de una decisión que ataca a la esencia misma de este deporte porque afecta a su credibilidad. La inclusión de la tecnología para incrementar el rigor en los espectáculos reglados no es negativa en sí misma, más bien al contrario. Pero la falta de claridad en su utilización solo genera en el aficionado incertidumbre y recelo que no es achacable a un error humano. Y eso es el principio del fin.