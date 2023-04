Álbum de daguerrohaikus (13)

Las fotos del álbum no cuentan casi nada. No dicen que papá se llamaba José Corsino y mamá, María Acilina. No señalan que papá era asturiano y mamá, cántabra. No mencionan que la azarosa existencia los juntó en un pueblo minero de la montaña palentina para procrearnos y, según confirman testimonios solventes, para amarse. Papá murió pronto como consecuencia de un accidente de mina. Mamá, años después, infectada por las espiroquetas cancerígenas de su segundo marido. Es todo lo más que se puede confiar a un perro. A lo que sigue, tú ni caso. Añadiduras innecesarias de ramplones tintes líricos.

El padre Ausente todo tú. Huérfano por culpa tuya… Y morirte. Con apenas cinco años, el niño no se percata de la muerte del padre. No se entera. No sufre. En contra de la versión más extendida y mojigata, la mochila de huérfano no le carga de infelicidad. A lo largo del tiempo, la imagen del padre es invariable como las figuras de El Jabato o de El Capitán Trueno. Tal que un héroe de tebeo. Cuando el niño se convierte en sesentón y de sobra sabe que los héroes no existen más que en la ficción, le salen amargos reproches a la fotografía del progenitor que lo abandonó sin explicaciones. El niño, ya vejestorio, no sabe a qué marca de tabaco olían sus ropas. Solo recuerda un remoto olor a carburo. Y el rastro de un luto incesante. La madre El sudor de tu mano al bailar conmigo. ¿Bailas? Dime algo. Le instaron, en calidad de primogénito, a que revisara a la finada antes de clavar la tapa del ataúd. Así lo hizo. Levantó la mirada del suelo. La posó sobre la cara de la madre difunta. Se estremeció al observar que mantenía los ojos abiertos. Como en vida. El mismo fulgor. Se azoró del todo. Dio media vuelta hacia la puerta de salida, levantando el brazo derecho hacia la techumbre, y farfulló de espaldas a los enterradores: "Está bien, procedan". Sus manos exudaban como las de mamá cuando bailaba con él, de pequeño, en la era, durante las fiestas de San Juan.