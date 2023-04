El coronel Baños y la encrucijada mundial

En el salón de actos de la Caja Rural de Gijón, el coronel Baños, uno de los analistas más brillantes de la situación de España y Europa en un mundo globalizado, ofreció un coloquio coordinado por la periodista y socióloga, Verónica García Peña. Con la solvencia y conocimiento que le caracteriza respondió a las cuestiones que su interlocutora le iba formulando ante un público comprometido y atento que asistió al acto organizado por el Ateneo Jovellanos, presentado por Álvaro Muñiz, presidente de la institución.

El coronel Baños se confesó un gijonés más, no en vano pasó los veranos en su playa durante la niñez y la adolescencia. Además, como militar estaba dispuesto a dar su sangre por España. Durante su animosa charla abordó todos los grandes temas que preocupan a la sociedad española: políticos, económicos, morales y religiosos. Estuvo especialmente crítico con la situación de la clase política española, vulgar, oportunista y enfrentada por la partitocracia excluyente: no están los mejores sino los que viven de ella, ante la pasividad y resignación de una sociedad civil asustada y manipulada por poderosos medios subvencionados que controlan series y redes sociales. Otro tema muy importante es la famosa agenda 2030, a la que criticó por utópica y poco realista, sobre la que existe una falta de interés e ignorancia por parte de la mayoría de la sociedad. Criticó duramente las opiniones de algunos políticos que han llegado a afirmar que la ideología del Agenda 2030, era tan importante como el Evangelio: para el coronel Baños una raíz fundamental de Europa es el cristianismo, junto con la Filosofía Griega y el Derecho Romano. Se mostró especialmente duro con los intentos del Nuevo Orden Mundial de controlar los ciudadanos, imponiendo lo que tienen que comer, lo que tienen que pensar, el dinero que tiene que gastar, hasta los coches que tienen que conducir y en las casas que tienen que convivir juntos y revueltos, para no tener nada y ser felices, dependiendo de las dádivas de los poderosos. Fue especialmente duro con la situación de la guerra en Ucrania y la postura de EE UU y la OTAN después de la filtración de los papeles de Pentágono. En la Guerra de Ucrania, Europa pierde mucho porque no es su guerra. Sobre Rusia las afirmaciones del coronel fueron prudentes, reconoció que la información que se recibe no es exacta y afirmó que Rusia no calculó en su invasión las consecuencias posteriores, como se ha visto después de la entrevista de Putin con secretario general del partido Comunista Chino. Para el coronel Baños la sociedad española debe despertar del letargo y pasividad en la que encuentra porque la democracia está en peligro como se puede ver por la corrupción del poder judicial representado por el control partidista que el Gobierno ha hecho del Tribunal Constitucional.