De impuestos y viviendas

Según datos de la Agencia Tributaria, las comunidades que tienen la rebaja de impuestos como principal medida fiscal, Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, y Castilla y León, aumentaron menos su recaudación que el resto de las comunidades autónomas el año pasado, pese al dumping fiscal. Las rebajas benefician casi en exclusiva a las grandes fortunas y a los que tienen ingresos por encima de la media nacional. Quien cobre veinte o treinta mil euros al año, apenas tendrá alguna ventaja en su declaración de la renta y no tendrá ninguna en el impuesto sobre el patrimonio ni en el de Sucesiones. Las rebajas de impuestos dejan en los bolsillos de los más ricos mucho dinero, con cien mil euros de ingresos dos mil quinientos euros anuales, con trescientos mil el ahorro supone quince mil. Los que no pasan de veinte mil de ingresos, se ahorran 144 euros. De patrimonio, con un millón el ahorro es de seis mil euros anuales, con tres millones treinta mil. Los servicios públicos, que esta gente no necesita, pero la mayoría de nosotros sí, son los principales perjudicados de estas políticas fiscales.

La burbuja inmobiliaria comenzó en 1997 y duró hasta 2007 cuando la vivienda alcanzó sus precios más altos. Los principales efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 fueron la desestabilización del mercado de viviendas al reducirse la demanda y caer los precios, la quiebra de algunos bancos y cajas de ahorros y la inyección de más de cien mil millones de euros de ayudas públicas para salvar a la banca de la quiebra. En España hay tres millones y medio de viviendas vacías, según el INE, lo que supone un 13,7% del total de pisos de nuestro país. Sus propietarios son particulares, empresas o bancos. Madrid, tiene ciento cincuenta mil viviendas sin ocupar, Barcelona sesenta mil. De todos esos pisos vacíos, más de cuarenta y cinco mil están en manos de la Sareb que tiene propiedades por todo el país, y que pese al pacto inicial, apenas ha cedido para viviendas sociales cuatro mil viviendas. Con estos antecedentes, el Partido Popular insiste en rebajar impuestos y construir viviendas. Es lo que les exigen quienes les financian, los que los ponen y quitan en cargos bien remunerados. La construcción masiva de viviendas estuvo a punto de llevar a España a la quiebra mientras las constructoras obtenían beneficios millonarios. Apenas superada la crisis de la burbuja, las constructoras ya exigen a sus políticos de turno que promuevan otra. Y el Partido Popular va preparando el terreno y habla de emancipar a jóvenes con mil euros y de alquileres sociales, obviando que vendieron miles de viviendas a fondos buitre que cambiaron radicalmente las condiciones de sus arrendatarios. Antes de volver a la construcción masiva de viviendas, hay que ordenar la Sareb y comprobar cuantas de esas más de tres millones de viviendas, están realmente vacías, alquiladas en negro o son pisos clandestinos de alquiler turístico. Hay mucho que hacer sobre la vivienda y hay que hacerlo ya. La nueva ley de la vivienda es muy mejorable, no se sabe en qué va a parar, lo que sí está demostrado es que rebajar impuestos y construir sin freno enriqueció a cuatro a costa del resto.