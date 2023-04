Negligencia en la transmisión cultural

Desde hace unos años, se viene profetizando el declive del continente europeo. Una de las causas que se apuntan es la ruptura de la transmisión de la cultura que, durante siglos, ha unido y mantenido a la que hoy se llama Unión Europea con sus raíces en Atenas, Jerusalén y Roma. Los principios y valores que la aunaron y la han mantenido, como libertad, igualdad, Estado de derecho, incluso la democracia, sufren un preocupante deterioro, desviándose hacia evidentes posiciones populistas. Es un fenómeno inédito en la sociedad occidental. Hay ensayos que debaten si se trata de una acción consciente y pretendida o solamente está causada por la negligencia de la ciudadanía que no aprecia la cultura y no valora la historia y la sabiduría que nos han legado nuestros antepasados. En definitiva, que no hay preocupación por la transmisión cultural. Algunos afirman que los niños y los jóvenes debieran lanzarse en solitario a la búsqueda de su saber, sus decisiones morales, sus experiencias y su destino, sin tener en cuenta el pasado de la humanidad. Un dato elocuente es el abandono del conocimiento de la historia y de su perversión en relatos ideologizados. Asistimos a la deconstrucción de la cultura.

Este abandono o rechazo a la transmisión cultural priva a las nuevas generaciones de una herencia que les permite tener una identidad y unos raíces que, como para los árboles, son necesarias para comportarse como seres humanos libres y no quedar convertidos en individuos indiferenciados e indiferentes, producto de una sociedad superficial y de consumo. Recuerdo lo del "hombre-masa" de Ortega o, como bien dice Victoria Camps: "Nuestra sociedad tiende a hacer homogéneos e indiferenciados a los individuos". Algo similar puede suceder en el seno de la comunidad cristiana. También hay que lamentar un creciente "vacío religioso". Alguien ha descrito a los jóvenes de hoy como la "generación de los desheredados", porque no han recibido "una herencia religiosa" ni de la sociedad secularizada, ni de la familia actual que descuida esta misión y que se mueve en un ambiente indiferente o que percibe una imagen de la iglesia de prohibiciones y aburrida, de ritos y no de compromiso y sobre todo que no ha tenido un verdadero conocimiento de Jesucristo y comunicación y experiencia vivida con él. El reto de la Iglesia hoy es poder ofrecer y transmitir a los jóvenes y a los mayores una experiencia gozosa de encuentro con Dios, del que se nos manifestó en Jesús de Nazaret. La que hizo historia y civilización cristiana, la que identificó la mejor Europa.