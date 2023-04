Mi primera anorexia

Hace casi 50 años. Se llamaba María. Era amiga del Colegio Mayor, cuando empezábamos la carrera. Era una vasca alegre, activa, sonriente y de nuestro grupo. Un día María dejó de aparecer por el comedor, siempre tenía algo que hacer. Y cada día la veíamos más delgada. Yo entonces, por constitución, también lo estaba, pero quería engordar a toda costa. Un día recuerdo haberle dicho que estaba muy muy delgada, y me sorprendió su respuesta: ¡No, estás tú mucho más! Aquello me llamó la atención porque María ya estaba en los huesos, pero no se veía así. En aquel momento, no sabía lo que era este trastorno, estábamos comenzando la carrera supongo, o ni siquiera lo estudiábamos, pero sé que María hacía deporte, salía a correr, y a mí todo eso me extrañaba. Un día después de vacaciones, no volvió. Una de sus amigas más íntimas nos dijo que la habían ingresado… Y la noticia posterior era que había muerto. No nos dijeron por qué. Al cabo de los años me di cuenta de lo que le pasaba a María. Esta fue mi primera experiencia… Por desgracia he tenido otras muchas, aunque sin ese trágico final.

Ha sido una semana intensa. He tratado de que fuera la mayor gente posible a la charla sobre adolescentes en el ciclo de salud mental que inauguré el martes en el Ateneo Jovellanos porque veo muchos padres desesperados con los adolescentes, y a mí, que quieren, me vuelven loca, en todos los sentidos. Porque me enternecen muchísimo y porque me dan una pena terrible, ya que veo sus tragedias y las revivo en mis pesadillas. Ha habido gente y he podido informar sin querer alarmar, pero es fundamental que los padres estén hoy más atentos que nunca.

El próximo miércoles hablaremos sobre los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia, eso que se llevó a María, una enfermedad grave, por desgracia a veces mortal, que parece estar arrasando en nuestras jóvenes. Haré una minicharla para definir cada trastorno, y luego tendremos una mesa coloquio que contará con la psiquiatra Pilar Valladares, amiga y coordinadora de la primera Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria que hubo en Asturias, hace ya unos cuantos años. Además, contaremos con la presencia de la psicóloga Sonia Rubio que trabaja en la Asociación de Atención a los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Ellas nos acompañarán en la formación y en las pautas a seguir cuando nos encontramos ante uno de estos problemas.

La anorexia y la bulimia no son algo propio de esta época, pero sí es cierto la utilización de modelos estéticos femeninos perfectos, que vemos constantemente en la televisión y redes sociales como Instagram, ha hecho que chicas vulnerables por ser adolescentes, se sientan "nada" y traten por todos los medios de parecerse a ellas, a veces a costa de su propia vida. Por eso es fundamental tener abiertos los ojos, pero sobre todo el alma, esa que nos avisa como padres, como madres, de que algo no va bien en nuestros hijos. Les espero.

