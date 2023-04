El cantaor se gana el respeto de los más puristas

El Gijón Sound Festival, en su tendencia de abrir barreras hacia otros géneros musicales apuesta por Israel Fernández, la nueva sensación del cante flamenco. Muchos aficionados al género se dieron cita en el Teatro de la Laboral para escuchar la garganta de Israel fundida con la guitarra de Diego del Morao. Los dos solos en el escenario ofrecieron un concierto que se hunde en las raíces flamencas entre tientos y más tientos, pasando por bulerías, seguidillas o fandangos, entre otros palos.

Israel provoca ciertas suspicacias entre los más puristas y causa sensación entre los más modernos. De hecho, la mayor parte del público no había cumplido los cuarenta años. Si bien es cierto que el cantante nunca llega a desgarrar y, por tanto, tampoco consigue pellizcar, no hay duda de que tiene una preciosa voz con una técnica impecable y no se va de afinación ni una micra.

Israel Fernández lo dio todo con su peculiar forma de cantar, pero lo más brillante fue la actuación de Diego del Morao. ¡Qué guitarrista! Los pelos como escarpias. Por algo está considerado uno de los mejores guitarristas flamencos de nuestros tiempos. Y vaya si lo es. Sus fraseos y su toque van mucho más allá del flamenco puro, amén de que la ecualización de la guitarra, superados los atisbos de acoples iniciales, quedó perfecta.

Israel Fernández ya es una primera figura del flamenco actual y aspira a ganarse el respeto entre la tradición. Desde luego, con colaboraciones como la de Diego del Morao está más cerca que nunca.