Miradas de perro

Con el tiempo aprendí a distinguir los diferentes significados de tus miradas, perro conviviente. Ya me dirás si equivoco las interpretaciones que te apunto en esta misiva.

Al entrar en el portal, después del paseo rutinario de la noche (la última de las cuatro escapadas diarias), y antes de coger el ascensor, elevas una mirada satisfecha hacia mí como diciendo: "No te quejarás, tío, de mi comportamiento: solo ladré a dos patinetes a la carrera, a ese perro lanudo de pintas blancas y negras que no soporto y a la pareja de patos que merodeaba por las aguas del estanque de la plaza de Europa".

Bien distinta a aquella que esgrimes en alguna de nuestras caminatas cuando observas que ando distraído o no mantengo un rumbo predeterminado. Me alzas entonces una mirada inquisitiva que parece decirme: "Aclárate, colega, decide de una puñetera vez por dónde nos encaminamos". Cuando te apetece juguetear (generalmente después de llenar la panza con la ingesta del condumio de la cena), apresas una pelota, un hueso preferentemente o cualquier cachivache que a mano encuentres, te plantas frente a mi y me arrojas una mirada desafiante con el único propósito de retarme a que ose, a que intente, a que me atreva a robarte la presa que escondes en tu boca en cuanto hago ademán de quitártela. Y huyes en cimbreante y gracioso correteo de mi simulada persecución por los pasillos y estancias de la casa.

La mirada que te provoca el hambre es otra cosa, "Bilbo", tiene otros tintes, otros visos, otros barnices. Si el apetito te acucia, conocemos tus habituales procederes. Sientas las posaderas en el suelo de la cocina y nos emites de repente una mirada suplicante, lastimera, vidriosa, casi como de perro apaleado. Cuando quieres te vuelves más teatrero que el Cantinflas o que la Lina Morgan. Cada vez que estornudo o sorbo los mocos con estrépito, estés donde estés, giras, veloz, la cabeza hacia mí y la expresión de tus ojos transmite sorpresa o susto. O, a lo mejor, preocupación por las consecuencias del espasmo, o curiosidad por comprobar si las tales ruidosas y aparatosas contracciones me han dejado incólume o menoscabado. Reconozco que, en estos casos, las sensaciones que se manifiestan a través de tu mirada me producen cierta perplejidad. No acierto a deducir un significado preciso. Supongo que habré de continuar indagando con más atención en tus reacciones perrunas.

No acaba aquí tu catálogo de miradas, ni mucho menos. Tiempo habrá en que abordemos el asunto de nuevo y de manera prolija. Otras epístolas vendrán a ocuparse de materia tan sugerente cual la chisposa y multiforme lumbre de tus ojos, "Bilbo".