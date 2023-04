Grandes líos

No se entiende qué está legislando el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez y Podemos en los últimos tiempos. Si la gran innovación de una ley feminista sobre violaciones es rebajar la condena, en unas semanas, a cientos de condenados por violación, ¿dónde está el progresismo? Mucho parece un contrasentido que llega a lo grotesco. ¿Ese era el gran avance, después de pintar algunos bancos de color morado? Para este viaje no necesitábamos tales alforjas y, sobre todo, tantas pancartas y sermones. Después sacan una ley de vivienda, pero no para proteger a los propietarios y/o a los inquilinos que pagan el alquiler, sino a quienes ocupan las viviendas ajenas de manera violenta, y ahora ya no sabemos si legal o ilegalmente. La manera lógica de abaratar el precio de compra y alquiler es aumentar la oferta, construir más viviendas.

Y tenemos la sensación de estar en una improvisación y vorágine de subsidios y más subsidios cada semana, en modo preelectoral ante la cita municipal y autonómica del próximo 28 de mayo, pero con una deuda de 1,5 billones de euros, y creciendo rápido, cual elefante moviéndose en una cacharrería. Como si cualquier cosa valiera para estar unos años más en el poder. O acaso se han puesto nerviosos, ante las encuestas que les apuntan resultados negativos, y aceleran en una huida hacia adelante como quien se le cruzan los cables y ya pierde la mesura de lo que dice y lo que hace. Entre el desconcierto y los desvaríos la frontera es cada vez más tenue. Por supuesto tanta ocurrencia y generosidad no sale de sus bolsillos, sino los de los contribuyentes. Apuntan las cosas a una simplificación del panorama político en Gijón y Asturias, con la pelea y el retroceso general de Podemos, y la desaparición de Foro en Asturias y de Ciudadanos en Gijón y Asturias. Los de la nueva y distinta política, reformistas y regeneradores, pronto han resultado ser más de lo mismo que criticaban al PP y PSOE: adular o boicotear, mandar y aprovecharse; en definitiva luchas de clanes por el poder en vez de programas, propuestas y una mejor organización de la ciudad y la región. Tienden a quedar cuatro fuerzas: el PSOE de izquierda y centro-izquierda baja, el PP de centro y centro-derecha sube, Podemos–IU más a la izquierda del PSOE, y Vox más a la derecha del PP, opción regional, pero incógnita local. ¿El 28 M, más o menos lío?