Fo una pascua como otres munches, pero fo a la vez mui distinta. Daquella yo yera un mocín y entamaba a conocer nueves amistaes lloñe de les del colexu. Xixón quedábasenos pequeñu y queríemos dir celebrar la pascua al monte. Llegué xintar gayoleru a casa, cola pregunta apetiguñándoseme na boca, y soltéla lo primero que fui a ello. La rempuesta nun se dexó esperar, non, el mio cumpleaños cayía naquellos díes, la presencia d’esti micu considerábenla fundamental. La tristura vencióme, nun había drechu, pero callé, sabía que, anque me doliere, teníen razón. Nun yera’l primer non que recibía en casa, taba avezáu, superélu desiguida.

En Maxisteriu enseñárenme lo necesariu que yera saber dicir non a los rapazos y aidóme a aceutar aquella derrota con deportividá. Anguaño, como entós, entá hai xente que cuida que’l sí ye la única posibilidá de rempuesta pa facer feliz a la rapazada. Y cuando llega’l primer non fuera casa, que siempre llega, compárase a una mocada na cara con tola fuercia. Como persones chiques mal criaes, porque sólo’l sí a seques, ensin conocer el non, nun educa a naide, darán contestaciones desmidíes y sentirán un dolor más fondo que si supieren de la esistencia del non. Vivimos nun mundiu onde cada vez la xente s’aveza a salise cola suya, a permitise caprichinos fuera llugar. Y nun voi ser de los que digan non, pero namái que de xemes en cuando, el siempre llograr lo que se quier fáenos persones egoístes, que nun pensamos nos demás. Hai de ser responsables y reconocer el drechu de los otros a ser felices tamién, que la nuesa llibertá acaba onde empieza la de los demás, que los drechos vienen acompañaos d’obligaciones. Avezáivos a dicir non a la vuesa rapazada. Educáilos. Tovía tais a tiempu. Depués nun vengáis llorando cuando vos toque a vosotros sufrir les sos patalexes.