Paises Bajos y Madrid

Tras el revuelo organizado a raíz del anuncio de Ferrovial de trasladar su domicilio social a Países Bajos, tal vez sea conveniente alguna reflexión.

Países Bajos, como Irlanda, Luxemburgo y Chipre, pertenecen a la Unión Europea, lo que no es óbice para que actúen como paraísos fiscales ni para que Países Bajos se permita dar en el parlamento europeo lecciones de ética y actuar como guardián de las esencias democráticas de otros países, especialmente los del sur a quienes desprecian profundamente. Por muchas excusas y explicaciones que haya dado Ferrovial, la principal razón del traslado es pagar menos impuestos. La Unión Europea no interviene, no puede hacerlo ya que una armonización fiscal implicaría la unanimidad de todos sus miembros lo que es imposible, y además, la situación actual es la que quieren quienes tienen el poder dentro de la Unión.

El gobierno español, sabiendo que poco puede hacer en el caso de Ferrovial, amenaza con reclamar ayudas concedidas, aplicar la fiscalidad más dura al traslado o al menos dejar en evidencia el patrioterismo de los protagonistas. Mientras, la oposición aplaude el traslado que achaca a la mala política económica del gobierno. A una oposición roma de ideas y sin haber dado un palo al agua en la legislatura que termina, le viene bien que le vaya mal al país para echárselo en cara al gobierno. Como siempre ruido y poco más. Conscientes de que ese ruido durará cuatro días hay que amplificarlo lo más posible mientras se encuentra o se inventa otra matraca.

Madrid sería el equivalente en España al Países Bajos de Europa, una especie de paraíso fiscal paleto que pretende dar lecciones un día sí y otro también de cómo deben de actuar el resto de comunidades y el mundo en general, pero que solo legisla en beneficio de las grandes fortunas, ampliando cada vez más la brecha entre las élites y los que están a nivel de calle.

La Unión Europea es fundamentalmente económica y entre los "servicios" que presta a los suyos tiene que haber algún paraíso fiscal que satisfaga los intereses de los que marcan sus políticas, los oligarcas que gobiernan la tierra. Son lentejas, o las comes o me voy a otros paraísos fiscales, que tengo donde escoger.

La democracia que tenemos, siempre va por detrás de la economía, llega hasta dónde puede llegar sin interferir en ella. La Constitución española es intocable, pero cuando fue necesario tocarla para obtener el rescate, se cambió en cuatro días sin que la mayoría de los españoles se enterara y se introdujo el concepto de "estabilidad económica" que es un eufemismo para reconocer, sin que se note, que lo primero es pagar la deuda y luego, si queda algo, atender al ciudadano.

Lo de Madrid es como una sucursal de paraíso fiscal de andar por casa para quienes no alcanzan el "nivel paraíso internacional", pero aspiran a alcanzarlo algún día. Les viene bien a ellos y a una presidenta cuya labor, sin bajadas de impuestos, estaría bajo cero y cuyo discurso lo dicta la élite para la que gobierna.