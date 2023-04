Plantación a la larga

En Gijón hacen falta árboles, según el plan de naturalización del Ayuntamiento para las próximas dos décadas y media, tiempo de sobra para que ningún gobierno se sienta obligado a cumplir con recomendaciones. El documento se fija como propósito la plantación de unos 3.000 ejemplares al año, aunque sin detallar en exceso dónde ni cómo. La cifra es ambiciosa con el plano de la ciudad en mano porque no parece que haya tanto espacio para semejante crecimiento, a no ser que se acometa una peatonalización masiva que permita abrir un alcorque cada paso y medio. Al margen de las buenas intenciones, que nunca están de más porque son el primer paso para alcanzar grandes objetivos, lo más factible de momento pasa por mejorar los parques ya existentes, que no siempre lucen de verde impoluto.