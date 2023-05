Piró... manos

Gijón fue, es y queremos que siga siendo, una ciudad industrial, y así se recoge en múltiples documentos municipales, desde el Plan General de Ordenación a la Ordenanza de Medio Ambiente. La contaminación es intrínseca al sector industrial, por ello, se establecen una serie de medidas para ponerle límites. Límites cada vez más estrictos, como así lo demanda la creciente sensibilización social sobre las emisiones contaminantes y sus consecuencias. Los niveles de emisiones que existían hace unos años (no tantos) resultan totalmente inadmisibles a día de hoy. No creo que haya nadie que considere inoportunos tales límites, salvo partidos negacionistas que anteponen oscuros intereses a la salud de las personas.

Días atrás, asistimos a un agrio debate en torno a la planta de pirólisis de Preco. La posición vecinal resulta totalmente lógica, pues todo este tipo de instalaciones causan alarma, y más en la zona Oeste de Gijón, ya de por sí muy castigada por la contaminación. Pero no resulta igual de lógica la posición de ciertos partidos político, en concreto PSOE y Foro. El debate en el que se desenvuelven ambas formaciones no es el de la contaminación –todos compartimos el rechazo a industrias contaminantes–; sino sobre legalidad. Y se está mintiendo a la ciudadanía sin ningún reparo. Para que una empresa se instale en la región debe cumplir la normativa vigente. Y en el caso de industrias altamente contaminantes, las exigencias jurídicas se acrecientan, siendo necesaria una Autorización Ambiental que se revisa de forma periódica para comprobar que su estricto cumplimiento.

Soy ingeniero industrial y, sinceramente, no sabría explicar en detalle el proceso de la pirólisis, salvo cuando se usa en el horno de casa, los famosos hornos pirolíticos, que mucha gente tiene en su cocina y que no suele usarse por el enorme coste energético que conlleva. Como tampoco opinaría sobre cómo se trata médicamente un cáncer, o cómo debe abordarse la ayuda a una persona que padece una adicción. Pero se ve que Carmen Moriyón y Floro, sí son capaces de opinar. Se ve que saben más que los funcionarios que han de redactar los informes ambientales. Además, no sólo saben más que nadie, también tienen claro que no pueden fiar de tales informes. ¿No se fían de los técnicos de la Consejería?, no se entiende a qué esperan para denunciarlos. Ambos políticos son muy osados. Yo sí me fío. Para poder hacer esos informes han superado unas oposiciones y han acreditado sus conocimientos, además de obtener una previa formación académica específica. E imagino que también podrán solicitar informes externos en caso de que necesiten ampliar información. Ya lo ha dicho la Viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí: estamos ante informes muy complejos, que llevarán meses de elaboración. Pero Floro y Carmen Moriyón ya los tienen hechos. Se los pueden pedir a ellos y así nos ahorramos tiempo y dinero.

Para cerrar el círculo, dicen que si llegan a la alcaldía impedirán su instalación. Otra mentira más. Si se cumplen los requisitos legales, no se puede negar la licencia de actividad. O si no que se lo digan a los vecinos de Granda o de Viñao, que han visto cómo se erigían instalaciones a pesar de una enorme presión vecinal en contra, y todo debido a dos "agujeros" en el PGO de Foro. Nadie es infalible, lo tengo claro. No conceder una licencia que se atiene a la legalidad tiene un nombre, les guste o no: prevaricación.

Gijón no se merece unos "alcaldables" que mientan a la ciudadanía.

Gijón no se merece unos "alcaldables" que quieren imponer su criterio por encima de la ley, porque eso es simplemente propio de una dictadura (palabra de triste recuerdo para todos los españoles). Si mañana a nuestro regidor/a no le gusta algo, ¿lo va a prohibir? Ya lo hemos sufrido con la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Universidad Laboral, las corridas de toros o el "cascayu"... ¿Por capricho harán lo que les parezca? Criticaron estas actuaciones, y en algún caso las tumbó la justicia.

Gijón no se merece unos "alcaldables" que puedan ser imputados por prevaricación. Otro escándalo para añadir a los que ya sufrimos con los gobiernos de Foro y del PSOE. Estamos a punto de abrir un nuevo museo. Al Museo de la "Infografías perdidas" le acompañará el de las "Sentencias contra el Ayuntamiento".

El papel todo lo aguanta. Demasiadas promesas sin sentido y carentes de realismo. Se las llevará el viento y luego no se acordarán de ellas. Lo que realmente falta es una estrategia de ciudad. Necesitamos saber qué tipo de industrias queremos que se instalen en nuestra villa; hay que tener claro que Preco tiene intención de instalarse por "invitación" del Principado. Ahora, anuncian la posibilidad de la fábrica de coches BYD, ¿ya vamos diciendo que no? Si se considera que la legislación medioambiental resulta poco exigente, habrá que cambiar la normativa, pero por ahora es la que tenemos, y a ella nos vemos obligados a atender en las exigencias que se establecen sobre las empresas que pretenden instalarse en Asturias.

Estamos en plena campaña electoral, aunque legalmente debería de ser precampaña, y parece que todo vale. Promesas que se las llevará el viento, y de las que nunca se acordarán, hasta se desdirán de ellas. Si tuvieran que hacerse responsables de sus palabras, no las harían, pero no tiene coste mentir. Promesas, promesas, promesas...