El problema puntual

No se equivocaba el ministerio correspondiente: al glorioso Ilte. Aytº de nuestra paciente villa marinera le faltaba un papelín. Todo hace suponer que el servicio de Bomberos y Playas se había olvidado de iniciar el expediente para abonar poco más de cinco mil machacantes, correspondientes a una tasa por ocupación de playas, lo que ha hecho perder una ayuda de nueve millones y medio provenientes de la UE a través de la Administración General. En la web municipal se dice, entre otras cosas, que la concejalía delegada de Seguridad Ciudadana se ocupa de "los asuntos y materias que se concentran en el área denominada Seguridad Ciudadana, en temas relacionados con la Policía Local, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y el salvamento y vigilancia en las playas". Más adelante, se informa de que la citada concejalía es responsable de "los actos de autorización y disposición de gastos que genere el ejercicio de las competencias objeto de la presente delegación, así como las actuaciones contables presupuestarias que de tales actos se deriven". El concejal responsable de la cosa, José Luis Fernández Fernández, sigue siendo todavía concejal sin haber tenido el pundonor de presentar su inmediata dimisión, aunque falte menos de un mes para el final del mandato, y tanto los jefes de servicio y negociado no han sido removidos de sus puestos y colocados en otros servicios.

Este es el Ayuntamiento que nos deja la atribulada dama de Carbayonia que, probablemente, aún no encuentra explicación a la razón por la que no la quisieron ver delante ni la mayoría de los suyos. Tanto que no les quedó más remedio que acudir a un procedimiento inhabitual para quitársela de en medio: a ella y a concejales tan competentes como J. L. Fernández el de los guardias, los bomberos y las playas.

La afiliada rebelde, y todavía alcaldesa, ya ha puesto en marcha la máquina de opositar a su propia formación y ordenado ir soltando alegremente por las redacciones que la persona responsable hay que buscarla entre alguno de los actuales concejales que van en la lista de Floro, a ver si el disgusto se convierte en ponzoña. Nunca se ha conocido mayor maldad concentrada: hay alcaldes incompetentes, dejados, atrevidos en exceso, desahogados, autoritarios en demasía, frívolos o hasta corruptos, pero así malos como personaje de novela negra no los habíamos conocido hasta ahora; podemos decir que se puede añadir a la lista de los defectos de las primeras autoridades municipales.

Dice un comunicado municipal que se alegará, pero ya se nos advierte en el mismo que será difícil que los nueve millones y medio de lereles vuelen hacia Gijón.