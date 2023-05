Álbum de daguerrohaikus (14)

Qué curioso, "Bilbo", no lucen lunas en el álbum que te vengo mostrando. Sí que aparece el primo César de pequeño y el viejo Serafín y sus vacas buenas y malas tirando del carro por los caminos del poblado de la infancia. Pero no hay lunas fotografiadas. Por eso te señalo con el dedo la que ahora nos visita casi todas las noches, aunque la ignores.

El primo César La vaca mala de Serafín lo arrolla. Terne recuerdo.

Dicen los vecinos murmurantes que la vaca mala de Serafín se elevó a los cielos uncida a un carro de fuego. Los vecinos murmurantes suelen recurrir a figuraciones bíblicas a la hora de explicarse los misterios de la vida o de justificar su ignorancia. La vaca mala de Serafín desapareció de un día para otro. Un día, cuando regresaba del pasto a la cuadra, arremetió contra dos niños pequeños que jugaban sentados a pocos metros de la puerta de casa. Los mochó, los corneó, los arrolló, los arrastró hasta estrapallarlos contra la fachada de la vivienda familiar. Uno de los niños embestidos era el primo César. Al otro día, la vaca mala de Serafín ascendió a los cielos arrastrando un carro en llamas.

Una luna La luna llena de hoy no se aquieta, la agitan sueños.

La luna es fría ahora, antes no. Las palmas de mis manos y las plantas de mis pies están frías ahora, antes no. La luna de ahora sorbe, acapara la sangre que no riega los dedos de estas manos, de estos pies, donde bullen hormigueos molestos. Esta luna de hielo, esta luna de malaquita me chupa la savia vivificadora, dibuja hechuras atolondradas, texturas aturdidas de manos y pies que no borra la manta de lana, que no resuelve la bolsa de agua caliente. La luna de ahora es de hielo verde algunos días. Otros, de malaquita blanca. O al revés. La luna de ahora no es lunera ni cascabelera. La luna cantábrica de ahora, húmeda y salitrosa, me empuja hacia las simas de un reino sembrado de terrones de vaho compactos y contiguos, tejido de madejas vaporosas de claridades y oscuridades, fundado, asentado sobre bancos de nieblas inmutables, ceñido por vaharadas de un sopor morboso. La luna es fría ahora, antes no.