Más difícil todavía

Gustavo Petro se promociona como otro líder del socialismo del siglo XXI, junto al brasileño Lula, y quizás como un nuevo aliado del PSOE y Sumar. No contentos con el fracaso objetivo del socialismo real en Europa del este durante décadas, ahora se empeñan en resucitar el proyecto en América Latina; no puede haber fallado el marxismo cainita, "progresista" a pesar de su ideología demagógica y cruel: boicotear a los ricos, incautarles propiedad y dinero y socializarlo. Pero a medio plazo, el mérito y el éxito de los demás no puede repartirse igualitario. Lo grotesco es que al presidente de la Colombia que elimina estatuas de Isabel La Católica, Pedro Sánchez le concede la medalla de Isabel la Católica, tras criticar el "yugo esclavista español": ¿Y en cuánto valoran la construcción de ciudades, puertos, caminos, iglesias, escuelas, hospitales?

Siguiendo con el izquierdismo y las citas electorales del 28 de mayo, los "sindicatos de clase" han reivindicado este 1 de mayo mayores aumentos salariales y menos horarios laborales, o pronto agitarán las calles. Se sobreentiende, en cuanto vuelvan a gobernar las derechas, que ahora con el mayor paro y precariedad de la Unión Europea no tienen motivos para protestar ni plantear alternativas. Es muy fácil pedir que los demás paguen más, quienes no han montado empresa ni comercio alguno, donde para tener empleados que cobren 1.500 euros netos, deban gastar 2.500 euros por empleado. Reivindican la semana laboral de cuatro días de trabajo ganando lo mismo; yo soy más progre guay, reivindico tres días de trabajo semanales: ¿acaso no sería aún mejor?

Los únicos dos problemas son quién lo paga y en base a qué productividad económica y/o social. Y siguiendo con las ocurrencias dice la vicepresidente Yolanda Díaz (según prensa, no es broma) plantearse dar 20.000 euros a cada joven al cumplir 18 años en concepto de "herencia universal". Por supuesto con dinero ajeno, de los contribuyentes, que así es más fácil ser espléndida. Puesto que la herencia suele ser familiar, no sabemos a qué universo se refiere: ¿A España, a la Unión Europea? ¿Deuda de la generación anterior, de varias generaciones? Traducido para los de la LOGSE anterior y la LOMLOE actual: Dar dinero por no producir no contribuye a aumentar la riqueza ni la prosperidad, sino a fomentar la vagancia y el estancamiento. Vaya tropa chavista.