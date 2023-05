Elecciones en el Piles

El regreso del piragüismo al Piles por el que lleva batallando el Grupo desde hace tres años y medio, vía judicial incluida, está más cerca que nunca. No hay duda alguna de que los palistas bajarán de nuevo al río si las elecciones del 28 de mayo alumbran un gobierno local de centroderecha porque todas las formaciones en ese lado del tablero político así lo han anunciado. Y es muy probable que ocurra también si el PSOE retiene la Alcaldía, según testimonio de su candidato. Pero, dando por hecho que no habrá mayorías absolutas, falta por saber con quién pactarían los socialistas la medida. Porque, aunque el proyecto de renaturalización contempla la práctica deportiva, no parece que IU y Podemos estén por la labor de que se haga como quiere el club.