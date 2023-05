Elisa y yo

Este jueves continuamos con el ciclo de salud mental del Ateneo Jovellanos. No es un tema fácil, y mucho menos en este momento. Pero los problemas no desaparecen porque no los nombremos, porque no alertemos e informemos a los padres de los trastornos que están presentando, cada vez de forma más mayoritaria, los adolescentes. Hablaremos de la pandemia depresiva en la adolescencia: autolesiones y suicidios. Contaré con una de las personas que más sabe de esto. No necesito más. Sólo a ella para que la conozcamos más a fondo. La doctora Elisa Seijo, responsable de la Unidad Infantojuvenil del HUCA. Una mujer joven que ya es miembro de la Real Academia de Medicina de Asturias, a sus cuarenta y pocos años. Lleva luchando para evitar muertes, para calmar almas, para dar el apoyo que tantos adolescentes necesitan, desde 2013… Casi nada. Sin recursos, sin camas, con una población desde hace años se incrementa y no pueden hacer nada porque no hay ni especialistas ni sitio aún. Ella ha luchado como la que más por la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, que era más que necesaria. Es una mujer a la que quise captar, en cuanto hizo el MIR, para mi clínica, pero ella se decantó por lo difícil, por ayudar donde más se necesita, pero no pierdo la esperanza de tentarla algún día. Ella opta por lo que yo ya no podría. Por enfrentarse una y otra vez a unos padres desesperados y a unos adolescentes, casi niños, que lo único que quieren es dejar de sufrir. No se imaginan la admiración que le profeso. Por eso será mi invitada. Yo haré una presentación de lo que es la depresión, las autolesiones, qué pasa con los suicidios, y luego, simplemente me sentaré a su lado para que nos cuente cómo es la vida de una superheroína sin capa. Para que me ayude a tener su fuerza, porque creo que la edad también hace mella en el sufrimiento que sientes por los demás, sobre todo cuando son niños con toda la vida por delante. Yo no podría, ahora ya no. Sufro demasiado por todo y creo que cuando va pasando el tiempo, en vez de endurecerte el alma, la piel, la hace más sensible, te deja en carne viva de forma que todo, todo te puede doler hasta que ya no puedes más.

En esta charla, trataremos de que ustedes vean lo que es depresión de verdad y cómo se manifiesta en los jóvenes, qué pasa con la moda de las autolesiones y cuándo pueden llegar a querer, como decía antes, dejar de sufrir. Así que ya saben. Hablar con Elisa será un verdadero honor. Les espero el jueves a las 19 horas en el salón de actos de la Escuela de Comercio.