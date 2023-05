Por un Xixón inclusivo, sostenible y justo

Nuestra ciudad hunde sus raíces en el tiempo. Dos mil años después de que los romanos dejaran su huella y que los distintos procesos sociales y políticos de la era contemporánea la forjaran, Xixón afronta el futuro con la necesidad de corregir sus desequilibrios sociales, económicos y urbanísticos y adaptarse a los desafíos de una nueva era.

Xixón ha alcanzado niveles de contaminación insostenibles e incompatibles con el bienestar y la salud, especialmente, en la zona oeste. Esto tiene que cambiar ya. Rechazamos rotundamente la instalación de la planta de pirólisis y exigiremos medidas correctoras a las empresas contaminantes de nuestro entorno. El "solarón" será un pulmón verde sin dar lugar a la especulación urbanística.

Urge corregir los desequilibrios. El oeste y el sur han sido los grandes olvidados, han quedado aislados, con una población envejecida y empobrecida. Impulsaremos la transformación de la avenida del Príncipe de Asturias en un bulevar arbolado, con aceras y carril bici para unir ambas zonas de la ciudad. Fomentaremos el empleo de calidad en El Musel y en los antiguos terrenos de Naval Gijón y modificaremos las líneas de Emtusa para una mejor conexión entre los barrios, el centro y la zona rural. Además, la limpieza y el mantenimiento, tanto de zonas viarias como de parques y cualquier equipamiento público, serán una prioridad para nuestro gobierno municipal.

Actualmente, muchas familias tienen problemas para llegar a fin de mes y para pagar las facturas de la luz. Atenderemos esas necesidades y crearemos una empresa pública de energía para bajar las tarifas y subvencionar el consumo a los sectores más vulnerables.

La juventud ha sido otra de los grandes olvidadas de la Administración municipal. El fenómeno de la emigración juvenil no es una leyenda urbana, sino una triste realidad, y quienes se quedan, además de tener dificultades para acceder a un empleo, no encuentran la oportunidad para emanciparse: haremos que las personas menores de 35 años no tengan que pagar el primer año de alquiler de una vivienda pública. Además, crearemos el bono cultural joven para que puedan acceder gratis a espacios y actividades relacionadas con la cultura. La plaza de El Bibio dejará de ser de manera definitiva un lugar de tortura animal para ser un espacio destinado a eventos culturales y sociales. El cuidado de las personas mayores es otra de nuestras prioridades. La remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio será la primera medida del gobierno de Podemos y desarrollaremos programas y protocolos para combatir la soledad no deseada.

Xixón, la ciudad más importante de Asturies, debe mirar al futuro con ojos de este siglo. Tenemos valentía para transformarla. Sí se puede.