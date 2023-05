Podemos en Asturias

Podemos ha demostrado, con su participación en el Gobierno de coalición o en otros regionales o locales, así como con su labor en la oposición allí donde la ejerció, que no es lo que la alianza de medios, ultrapartidos y policía patriótica nos han querido mostrar. Sin embargo, sus luchas internas en Asturias ponen en riesgo los resultados del 28 de mayo.

Cuando en 2021 Sofía Castañón ganó, con más polémica de la deseada las primarias, empezó una época que lejos de aclarar las turbulencias existentes en aquel momento, las ha ido aumentando hasta llegar a la situación actual, nada favorable para los intereses del partido. Cuando los de las banderas al viento explotaban la compra del chalet de Iglesias y Montero, publiqué en este medio que más preocupante que irse a vivir a un chalet, era la transformación que se estaba fraguando en el Podemos del 15M, que amenazaba con convertirlo en un partido clásico, con una organización "lo más democrática posible" pero con una estructura más rígida de lo aconsejable.

Los peores presagios parece que desgraciadamente se están cumpliendo en Asturias y las purgas internas, nunca bien explicadas y mucho menos justificadas, han llevado al partido a una situación poco deseable cara a las ya próximas elecciones. Es difícil entender que el partido, por enfermedad de la secretaria general, pase a ser regido, por delegación, por un "general secretario", que ya lleva muchos años ocupando cargos públicos, y ahora se presenta a alcalde de Langreo para seguir en política al menos otros cuatro años, pese a haber perdido unas primarias que fueron anuladas y sustituidas por la decisión de una "asamblea ciudadana". Algo similar a lo de Langreo intentó el sector oficial con la candidatura al Principado, donde el sector crítico se impuso una vez más y la lista de Covadonga Tomé ganó con claridad. Al final no se atrevieron a tanto y tras amagos y amenazas de expulsiones y de tratar de imponer cambios que desvirtuarían las primarias, la lista ganadora se presenta sin apoyo de la dirección nacional del partido que no invitó a la candidata asturiana a un acto nacional donde debería haber estado, ni permitió que la candidata asturiana se entrevistase con Belarra. Que la ministra Montero venga a Asturias y no mantenga ningún contacto con la candidata al Principado de su partido, con la disculpa de que vino invitada por la candidata a la alcaldía de Gijón, confirma el ninguneo a la ganadora de las primarias asturianas.

Ante estas luchas internas, los puristas de la izquierda van a lo fácil, a lo de siempre, a negarles el voto y decir “son todos iguales”, absteniéndose para regocijo de la derecha, o votando a los partidos tradicionales, aunque sean "iguales", echando por tierra el trabajo de cuatro años. Sería más lógico, aunque más difícil porque obliga a pensar, analizar las razones y actos de unos y otros, no su verborrea, y apoyar a quienes más convenientes parezcan, sin que ello signifique anatematizar a los otros. Cuando más cercana parece la unidad de la izquierda, no se puede permitir ningún retroceso ni perder de vista Sumar, a quien no se le puede exigir lo que no se cumple con la propia militancia.