Como dos veces cada temporada balompédica, pido disculpas por anticipado a todas aquellas personas a las que el fútbol les preocupa lo que a mí las promesas electorales (que únicamente me sirven de referencia para saber con certeza que será lo que no cumplirán aquellos que resulten vencedores), pero en esta semana, en nuestra Asturias y más aún si cabe en nuestra villa marinera, más esférica que nunca, no se habla de otra cosa que no sea del derbi asturiano, que sigue cotizando a la baja, como la economía de este país.

Llegan al templo, o lo que es lo mismo, a El Molinón Enrique Castro, Quini, el equipo azulón en plena racha de resultados y con algún aficionado soñando todavía con una ínfima posibilidad de recortar los siete puntos que les separan del playoff, con nueve por disputarse. Soñar es gratis, incluso lo imposible. Por el contrario, nuestro otrora vencedor por los campos de España, Real Sporting de Gijón, se presenta virtualmente salvado, gracias a su media de puntos particular, esto es, la media gijonesa; una de arena procedente de nuestra envidiable playa de San Lorenzo, en las que muchos carbayones vienen a mitigar los calores del verano capitalino, y unas cuantas de cal. Desde el ascenso del Real Oviedo de categorías jamás pisadas por el Real Sporting, nunca un derbi se ha dado con tal diferencia de puntos, lo que haría a priori favoritos a priori a los visitantes. No lo piensan así las casas de apuestas, que de esto saben latín, pues es bien sabido que la banca siempre gana, y que dan al Sporting como el equipo con más posibilidades de llevarse el gato al agua del río Piles. Uno, que ya está escamado de tantas declaraciones previas, llenas de arengas como las que dijera el actor Rusell Crowe, en su papel de Massimo Decimo Meridio, como jefe supremo de las tropas romanas previas a la batalla con la que da inicio la película: fuerza y honor. Y digo que estoy mosca, porque en los últimos derbis no sé dónde se quedaron esa fuerza y ese honor. Como no fuese en el vestuario. En otra temporada para olvidar, se podría decir con mismo perro pero distinto collar y en la que de hecho estamos en una posición en la clasificación indigna para un conjunto que los nuevos propietarios en su última reunión con la afición (por cierto, que alguien habría de recordarles el significado e importancia de las peñas dentro de esa afición), aseguraron que estaríamos en el playoff, sólo nos cabe ganar este derbi y ser lo suficientemente orgullosos, para celebrarlo lo justo, y no como si hubiéramos ganado la Champions. Eso es de equipos acomplejados por la historia. Y para la próxima temporada, por favor, tomen nota a quienes corresponda de los errores con ciertos fichajes y aprovechen de verdad el talento que hay en Mareo y no dejen marchar a ninguna de nuestras joyas a cambio de bisutería (y de la mala). ¡Aúpa Sporting!