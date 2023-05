El Espíritu de la verdad

En el campus de la prestigiosa Universidad de Harvard, fundada por los colonos británicos, hay una estatua dedicada a su fundador que la leyenda llama de "Las Tres Mentiras", porque el clérigo inglés John Harvard no fue su fundador, porque no se fundó en la fecha señalada en el pedestal y, sobre todo, porque el rostro de la estatua no es de John Harvard sino de un estudiante. Es algo que choca en ese lugar, aunque sea sabida leyenda para picardías de los estudiantes.

La mentira es tan antigua como el comienzo de la humanidad. En el Paraíso la serpiente engañó a la primera pareja. Alcibíades la utilizó ya contra sus contrincantes, conducta condenada luego por Aristóteles. Hoy la mentira invade el campo social y político de una manera preocupante. Afecta hasta lo jurídico: el aborto no puede ser un derecho. Ni aunque lo diga un ideologizado Tribunal Constitucional. Es matar un inocente ser humano. Fatal engaño el reciente dictamen, como el de la serpiente en el paraíso. Repugna a la razón que sea delito destruir un huevo de águila y considerar derecho destruir un niño en gestación. Estamos en tiempo de elecciones. La desafección hacia la clase política se ha forjado en parte por la sensación de que todos ellos mienten y, además, con impunidad. Así se refleja en los sondeos. Pero no podemos ser simplistas: hay políticos sinceros y honestos, y los hay –y así son reconocidos–, mentirosos y farsantes. Algunos politólogos dicen que la mentira política pertenece al género de la magia. Se miente para engañar y distraer la atención de los ciudadanos de lo verdaderamente importante. En este clima nos hayamos. La mentira y el ocultamiento de la verdad es el terreno más propicio para el crecimiento de la agresividad. Burdo engaño hacer creer que es legítimo utilizar cualquier arma, como la mentira, para lograr determinados objetivos. Aunque Maquiavelo sentenció que la misión del gobernante es "conservarse en el poder" y seguir el ejemplo del zorro, disimular y fingir porque "aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar". La sociedad está siendo excesivamente permisiva con los que se comportan así. Pone en evidencia que está enferma por falta de ética y moral. No deja de ser casual que al comenzar la campaña electoral, encontremos en el Evangelio de San Juan del próximo domingo unas palabras que podrían ayudar a reflexionar. Muy atinadamente, nos dice Jesús, el Señor: "Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad". Es urgente recuperarlo. La mentira destruye la democracia.