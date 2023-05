Gijón vive desde ayer una de las campañas electorales con mayor incertidumbre del actual período democrático. La vorágine de cambios en casi todas las formaciones, el multipartidismo y la aparente igualdad entre los bloques de la izquierda y la derecha que dibujan algunos sondeos y reconocen diferentes dirigentes abocan a la política local a quince días trepidantes, sin apenas margen de error para los candidatos, que recorren el concejo de punta a punta desde hace ya varias semanas en busca del disputado voto. En este clima de lógica tensión, toca recordar que lo único que está en juego en las urnas del 28 de mayo son acciones para favorecer el bienestar y el progreso de los ciudadanos, demasiado acostumbrados a contemplar luchas por el poder que empobrecen y embarran la vida pública.

Ana González no repetirá como candidata del PSOE debido al proceso interno no exento de choques que desembocó en la celebración de unas primarias, que consagraron a Luis Manuel Flórez, "Floro", como el cabeza de lista. Un factor que será determinante en la conducta del electorado, sin que se conozca de momento en qué dirección. Tampoco está clara la fuerza del impacto que indudablemente tendrá en el reparto del pastel electoral el regreso a la política local de Carmen Moriyón, alcaldesa entre 2011 y 2019 por Foro Asturias. El PP confía además en una notable mejora de posiciones con Ángela Pumariega tras dos mandatos con tres concejales, mientras que Ciudadanos luchará denodadamente por sobrevivir en medio de su derrumbe a nivel nacional con José Carlos Fernández Sarasola al frente por tercera vez. Podemos, con Olaya Suárez, e Izquierda Unida, con Javier Suárez Llana, lidiarán su particular lucha, conscientes de que serán claves para la gobernabilidad si suma mayoría el bloque de la izquierda. Y Vox tratará de lograr porcentajes similares a los que le otorgan las encuestas en Asturias. Otras fuerzas como Equo, Que Hable Gijón, Andecha Astur y el Partido Comunista de los Trabajadores de España pugnarán bien por acceder a la Corporación, bien por ganar protagonismo.

Conocido el escenario, toca ahora que los actores jueguen sus cartas durante las dos próximas semanas. Un último sprint antes de que Gijón renueve su Ayuntamiento e inicie una etapa política abocada a acuerdos entre partidos. Quien huya del diálogo y la cesión estará abocado al fracaso. El respeto a la pluralidad será una virtud necesaria para el próximo alcalde o alcaldesa.