Me llamo Luis Manuel Flórez y quiero ser el próximo alcalde de Gijón. Todo el mundo me conoce como Floro, el de Proyecto Hombre, organización que tuve el honor de dirigir a lo largo de casi tres décadas. Nunca he militado en un partido político, aunque me reconozco como un socialista sin carné, como una de las tantas personas que reside en este municipio y que se ha visto identificada con la acción transformadora de los distintos gobiernos socialistas. Como una persona más de las miles que llegaron a Gijón en los años 60 y 70, con una mano delante y otra atrás, y encontraron en esta ciudad su sitio en el mundo.

Durante estos meses, muchas vecinas y vecinos me han preguntado por qué. ¿Por qué te presentas, Floro? Y la respuesta es sencilla: por coherencia con mi trayectoria personal y por el compromiso que tengo con esta ciudad. Así es que cuando un grupo de militantes socialistas me propuso dar este paso, sólo podía decir que sí. Sí a un proyecto cargado de concordia y honestidad. Sí a devolver a esta ciudad todo lo que me ha dado. Sí a Gijón. Sí, porque llegó el momento de Gijón. Llegó el momento de esa ciudad que mira al mar y que debe hacerlo con mayor intensidad. Llegó el momento de un muro para las personas mediante una intervención sostenible y consensuada en San Lorenzo. Llegó el momento de completar el paseo marítimo que va desde La Ñora hasta Aboño con una actuación que además genere actividad económica y empleo de calidad en los terrenos de Naval Gijón y en El Musel. Llegó el momento de Gijón, de sus barrios y parroquias. De un Gijón que cuide su medio ambiente y mime a los barrios de la zona Oeste, tan castigados por la contaminación. De un Gijón que complete el plan de vías y haga realidad el metrotrén hacia la Milla del Conocimiento y el nuevo Hospital de Cabueñes. De un Gijón que trace nuevos espacios y usos para Los Pericones, que convierta Tabacalera en una realidad y que dote de más servicios a las parroquias rurales. De un Gijón que complete la red de escuelas de cero a tres en El Llano y Los Campos, a la vez que se convierte en Capital Europea de la Cultura en 2031. De un Gijón, el de las oportunidades, que permita a sus jóvenes desarrollar su proyecto vital con empleos dignos y viviendas asequibles. De un Gijón solidario, acogedor y humano. De un Gijón que piense en grande sin olvidarse de las cosas pequeñas. Llegó el momento de Gijón y quiero ser tu alcalde. Un alcalde como tú.