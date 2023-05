Era cuestión de tiempo y finalmente estos días he vivido en carne propia la nueva dinámina de la atención primaria. Ha coincidido con la declaración de la OMS poniendo punto final a la emergencia internacional por la pandemia, así que he tenido la impresión de que el cambio a peor es inamovible. Porque hemos asociado esta transformación en la primera línea de nuestro sistema sanitario con la irrupción del coronavirus, sin que a mí me quede claro exactamente qué ha hecho el bicho para que mi centro de salud haya mutado de tal forma. No lo reconozco.

De la petición de cita médica –siempre presencial– que antes se resolvía el mismo día o el siguiente, se ha pasado a una "oferta" de cita telefónica a dos-tres días o presencial a tres-cuatro que te deja entre el estupor y el desamparo. En ese tiempo, tu problema de salud se habrá agravado o resuelto solo. Y, en cualquier caso, habrás de tirar de automedicación o remedios de la abuela para aguantar malestares hasta llegar a la cita. Entonces, no contarás lo que te pasa, sino el relato de un tránsito autodiagnosticado. En la primera intentona y ante mi desolación, la administrativa me sugirió una cita telefónica en el día con la enfermera, profesional que fue determinante porque ella misma, al escucharme, dispuso al momento otra presencial con el doctor. Esperé en una sala antaño repleta y ahora vacía, oyendo el rumor de doctores al teléfono para valorar de oído dolencias con días de retardo. Deduje que la nueva ruta hacia una consulta de las de antes era un triaje previo con enfermería. Sin embargo, a la segunda intentona se levantó una nueva barrera. Ante la imposibilidad de que me atendiera un doctor, pedí cita para la enfermera, pero el triaje había bajado otro escalón y ahora lo hacía la administrativa: "¿para qué?, ¿qué le pasa?", inquirió con naturalidad. Me negué a responder e insistí en la cita. Finalmente, a regañadientes, la obtuve. A la próxima, pensé, me haré autotriaje. Seguramente para desistir de llamar. Entiendo que agiliza el trabajo hacer criba en la primera llamada al centro de salud y diferenciar consulta médica de vacuna, receta o baja laboral. Eso es eficiencia. Sin embargo, consentir en informar al personal administrativo del problema particular de salud para acceder a la atención profesional, es perversión del sistema. Ignoro lo que ha ocurrido durante la emergencia internacional por coronavirus para generar tal emergencia en nuestra atención primaria. Lo que sé es que rebaja la dignidad de las personas y compromete su salud. Tomen nota, candidatas y candidatos. Hacer política de la buena es resolver, entre otros, este problema.