Es el Gijón que quiero

Gijón es una ciudad singular. De hecho, somos conscientes de ello tanto los que la vivimos como cualquiera que nos visita. Y siendo Gijón tan especial para todos, a pocos gijoneses se nos escapa que nuestra ciudad está muy lejos de su mejor gobierno posible.

Del mandato socialista que ahora finaliza podrían hacerse muchos comentarios y ninguno halagador. Muchos. El predominante, lo sabemos bien, es la sensación generalizada de que este cuatrienio no ha sido ni amable ni productivo. La alcaldesa y su equipo han alimentado un clima bronco y tóxico, contaminando el día a día de la ciudad hasta el enfrentamiento, dejando tras de sí un reguero de asuntos pendientes y necesidades desatendidas.

Para desgracia de los gijoneses ha sido un mandato de aristas y fricción, mucho más allá del simple desgaste que apareja gobernar, que ha convertido en necesidad común e inaplazable nuestra intención inicial de apartar a los socialistas de la Alcaldía.

El Gijón de hoy, el que nos dejan décadas de mandatos izquierdistas, con el insípido paréntesis de Foro Asturias y rematado por los desatinos de la alcaldesa cesante, no es el que Vox quiere. Y no por nostalgia de lo que pudo ser y no es, porque de nada sirve la añoranza, sino por las muchas necesidades que la mayor ciudad de Asturias tiene desatendidas, cuando no completamente olvidadas.

En Vox creemos que ya va siendo hora de que quienes aspiran a ser nuestros regidores en los próximos cuatro años dejen en casa el talonario del ilusionismo y las promesas irrealizables con el que quieren comprar esta campaña y se centren en resolver las carencias cotidianas. El planteamiento de Vox es el del Gijón de las certezas. Frente a los que venden macroproyectos sin más fundamento que el de la imaginación, Vox propone un Gijón de realidades.

Hay mucho por hacer. Devolver a los gijoneses la ilusión es lo primero, aunque no a base de proyectos deslumbrantes que no solo no se sabe cómo pagar, sino que son inasumibles. Nuestra oferta es y será trabajar desde la cercanía y el conocimiento para que sean los propios vecinos de cada zona, a través de sus asociaciones, quienes nos hagan partícipes del mejor modo de cuidar la suya.

Porque en Vox sabemos que Gijón comienza en cada barrio y que quien se preocupa por el suyo también lo hace por el resto de la ciudad. Comerciantes, hosteleros, profesionales, autónomos, empresarios, jóvenes y mayores, todos sin excepción nos tendrán a su lado. Que nadie lo dude, porque así es como llegará el Gijón que quiero…