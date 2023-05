Su primera y última comunión

Ya que estamos en época de primera comunión, me dejen dar unos pequeños consejos, que les juro vienen no solo de una madre y abuela, sino de una profesional que vive cada día lo que pasa con muchos de los niños y adolescentes asturianos que ve a diario. En un sitio de internet en el que te aconsejaban regalos de primera comunión venían, entre otras cosas, una Playstation 5 de 500 pavos de nada o bien un iPad de 350 para arriba. También, cómo no, el Apple Watch de 300 euritos, porque para qué el niño o niña va a tener uno normalito cuando su compi de pupitre lleva ese y que se note bien la manzanita. Y por supuesto el móvil. Ese es sin duda el regalo estrella que está volviendo tararí a nuestros niños. La disculpa de regalar un móvil a esa edad, 9 años, porque así lo localizas, es una verdadera estupidez. Primero porque un niño de esa edad nunca estará solo (o no debería), y tendrá un adulto al lado. Y si ese es el problema, hay unos fantásticos relojes que localizan a tu niño en cada momento, con llamadas restringidas y sin internet, que puede suplir al superreloj o supermóvil. Y en padres separados, que es siempre la segunda de las disculpas, pues lo lógico es que llamen al móvil del padre o madre, pero claro, en los divorcios, por desgracia, hay papis y mamis que destrozan a sus hijos no dejándoles hablar con el otro progenitor por lo que acaban comprando el móvil por auténtica necesidad. Pero es una disculpa válida para los que quieren volver tecnoadictos a sus hijos y además tenerlos entretenidos y desde luego acostumbrados a conseguir todo lo que se propongan. Porque muchos ahora compran un móvil sencillo, pero en menos de dos años, si no lo tienen ya, exigirán el último iPhone, que les juro que lo veo a menudo en manos infantiles y solo pienso en lo que cuesta. Pero esto es lo que estamos haciendo con nuestros niños. Están también los patinetes eléctricos y los hoverboards, que son como los monopatines de toda la vida, pero eléctricos para que los niños no tengan ni que moverse, ni hagan el más mínimo ejercicio, que los hay desde unos casi 200 euros hasta puf... ¿Dónde quedaron las medallas, las cruces, los libros, los juguetes normales y corrientes, el reloj? Y sobre todo, ¿dónde quedó la verdadera realidad de la comunión? No seré yo quien deje de comprar un buen regalo a mis nietas, pero lo que sé es que luego, ellas irán con su abuela, al menos, a misa. Lo que no es de recibo es que hagan el jolgorio, la fiestorra hasta con orquesta, gastando en trajes y festejo lo que no está en los escritos, para recibir un sacramento que luego no vuelven a recibir, porque les juro que la mayoría no vuelven a pisar la iglesia... Vamos, al menos, yo no los veo. En fin. Me parece mucho mejor que hagan una fiestorra civil, igual que los matrimonios... ¿no les parece?