Según algunos tópicos ya muy estirados, estos últimos 15 días de campaña oficial antes de las elecciones se asemejan a una carrera. Esa es la metáfora más extendida para referirse al período anterior a unas elecciones, del cual el último tramo, el de campaña electoral oficial, es el que parece tener mayor intensidad: el famoso "sprint" final. Creo, honestamente, que esta comparación nos hace perder el foco. Es evidente que el objetivo de una carrera es llegar primero a la meta, pero para nosotros, para Foro Asturias, el objetivo de este tiempo antes de las urnas no se reduce únicamente a ganar por pura inercia. Lo que hemos querido hacer en estas semanas es construir un proyecto de ciudad en el que Gijón pueda verse representado. No para llegar los primeros a cualquier sitio y a cualquier precio, sino para llegar juntos a un Gijón mejor.

Lo hemos hecho desde un convencimiento rotundo: que el momento de Gijón es ahora. Es ahora cuando tenemos que proyectar un Muro de San Lorenzo peatonal sin ahogar el tráfico del resto de la ciudad; es ahora cuando debemos convertir el "solarón" en un gran parque que cosa por fin el centro de la ciudad con el Oeste, cerrando la herida ferroviaria. Es ahora, también, cuando debemos volver la mirada a una zona rural abandonada y que paga los mismos impuestos que el resto de la ciudad obteniendo muchos menos servicios. En definitiva, es ahora cuando el Ayuntamiento tiene que dejar de ser un lugar del que surgen problemas para empezar a generar soluciones.

Nosotros no planteamos la campaña electoral como una carrera, sino como el período final de reflexión y asentamiento del proyecto en el que llevamos muchos meses trabajando. Esa es la diferencia entre nuestro equipo y el resto. Mientras algunos andan inmersos en una carrera de fondo –como si eso pudiera ocultar que el problema es, precisamente, que no hay fondo– o en una de obstáculos que solo llevan al tropiezo, nosotros hemos decidido que esas prisas no nos benefician. Y creo que a Gijón tampoco.

Porque Gijón ya no se conforma con eso. Porque lo que pasó este mandato no fue un mal sueño, aunque sus responsables se empeñen en vendérnoslo así. Quienes lo vivimos, las personas de Gijón, lo sabemos bien.

Es el momento de dejar todo eso atrás y construir juntos la ciudad que queremos. Yo no tengo ninguna duda de que es ahora y estoy convencida de que tú, Gijón, también lo sabes.