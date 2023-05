Álbum de daguerrohaikus (15)

Habrás notado, Bilbo, que no se atisban paisajes en el álbum: ni praderías, ni bosques, ni montañas. Apenas una loma, un montículo, un río o unas pocas enredaderas ambiciosas trepando por desconchaduras. El álbum no es un depósito de naturaleza vegetal o mineral, sino de animalidad estancada, suspendida.

El Peñuco Cruz en la cima, en la ladera pétrea, un cementerio.

El granizo provocaba por sorpresa la risa tonta del miedo, la zozobra atónita del niño intimidado, el pasmo de la floresta, el espanto de las hortalizas, la ruina del hortelano. En Santibáñez caían unas nevadas morrocotudas después, casi siempre, de aparatosas granizadas. La del invierno del sesenta y dos llegó a tapar la solitaria cruz que coronaba El Peñuco, una tosca cruz de palo. Lo curioso de ese año y de tal nevada fue que, al derretirse la nieve, la cruz no reapareció. Fructuoso, el alcalde, andaba mosca y don Urbano, el cura, mostraba un cabreo de tres pares de narices porque no sabían si la caída y desaparición de la dichosa cruz fue obra de la intensidad de la ventisca que la tiró y el posterior derretimiento de la nieve que la arrastró o de la desaprensiva acción sacrílega del algún ateo camuflado. Por si acaso, decidieron, en comandita, organizar, como desagravio, una procesión al alto del El Peñuco para reponerla en el mismo enclave con todos los honores civiles, religiosos y militares, Guardia Civil presente. De ahí en adelante, la nueva cruz de El Peñuco, igual de basta que la esfumada, se hincó en un enorme pegote de cemento, a prueba de tormentas de nieve y granizo. Y de ateos emboscados.

Reinosa Un río. Frío. Paréntesis de hielo que nos abraza.

Mamá supo que Reinosa no era destino apropiado, pero consintió. Cedió a sus exigencias en favor de ilusorios propósitos. Desprotegida, aislada, a la deriva, comenzó a padecer en los huesos un frío desabrido, glacial casi; sentía en su carne de mujer, en su vientre de madre la gelidez del sometimiento ante la arrogancia y altivez del macho descabezado que aporta el único peculio a una precaria subsistencia. Las pantortillas de Reinosa no consiguieron suplantar el edulcorado sabor del guirlache de Santibáñez de la Peña, pegado a su paladar, propenso a su consciencia. No duró mucho el contento altanero de Claudio, su marido segundo. Pronto surgió una especie de atrabiliaria reclamación de la tierra, en su caso; en el de mamá, otra soñadora esperanza: los confines de Gijón.