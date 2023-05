El PP y Bildu

En 1976 se fundó Alianza Popular bajo la batuta de Fraga Iribarne. Entre los fundadores, varios ministros de Franco, de los que cinco, habían firmado las últimas penas de muerte de la dictadura. Fraga, ministro en la dictadura, lo fue de la gobernación ya muerto Franco. Repelió la manifestación del 1 de mayo al grito de "La calle es mía", y fue responsable de los muertos de los sucesos de Vitoria y los de Montejurra. No pidieron disculpas por el millón de muertos del golpe de estado al que calificaron de cruzada. Tampoco lo hicieron siendo ya Partido Popular y se refirieron al golpe del 36 como una "pelea de abuelos". Cien mil víctimas del golpe siguen en las cunetas ante la indiferencia, cuando no el regocijo, del Partido Popular.

El 18 de octubre de 1921, Arnaldo Otegi, mostró, en nombre de Bildu, su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA. "Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor, y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo"."Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causadol, pero es posible al menos aliviar el dolor desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades". Los candidatos de Bildu con delitos de sangre renunciaron a las listas.

El PP negoció los presupuestos de Navarra con HB cuando ETA aún mataba. En Mayo de 2001 Aznar aseguró "que la independencia vasca, es legítima si no se impone por la fuerza". Hubo negociaciones entre el PP y HB en 1993 cuando ETA asesinó a 14 personas. Las hubo desde 1986 siendo ministro Jaime Mayor Oreja. En 1993 Aznar negoció con ETA en Suiza. El Gobierno del PP acercó más de 120 presos de ETA y autorizó más de 300 excarcelaciones. Consuelo Ordóñez, de Covite, dijo: "El PP nos utiliza para hacer oposición, intoxica con mentiras e incita al odio". Siendo alcalde de Vitoria, Javier Maroto defendió pactar con Bildu. "No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie, y creo que eso es bueno. Ojalá cundiese el ejemplo". Borja Sémper también defendía los pactos. Javier Maroto dijo en televisión: "Hay mucha gente en Bildu que ha pretendido la paz desde el principio. Es necesario hablar entre todos, porque toca y porque creo que excluir no está en la agenda". Desde el PNV, calificaron a Maroto como el alcalde que más pactó con Bildu, "un día sí y otro también". "Incluso ha dicho en el Ayuntamiento que era amigo de sus concejales con los que iba a tomar vinos". El PP votó en contra de la ilegalización de Bildu dos veces. Aznar y Mayor Oreja presumieron de su capacidad de negociar con los etarras. Aznar nos metió en una guerra que costó casi doscientos muertos y dos mil heridos el 11M y mintió deliberadamente al culpar a ETA. En 2014 cuatro mil enfermos de hepatitis murieron porque el tratamiento con Sovaldi era caro. En Madrid siete mil ancianos murieron abandonados en sus residencias durante la pandemia. En preocupación por los muertos, el PP haría bien en estar callado.

Vacío de méritos, Feijóo se agarra a Bildu como a un clavo ardiendo. No tiene otro argumento.