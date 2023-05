El espectacular crecimiento de las visitas a los museos de Gijón durante el primer cuatrimestre del año, una época alejada de la llegada masiva de turistas salvo durante el puente de Semana Santa, ha puesto de manifiesto que los ochos centros de la red municipal se consolidan como grandes atractivos. Los datos revelan que estos equipamientos repartidos por diferentes puntos del concejo han sumado en conjunto un 37 por ciento más de usuarios, con incrementos generalizados (sobre todo, en el Museo del Ferrocarril y las Termas Romanas) a excepción del Nicanor Piñole y la Campa Torres, que vivió una etapa de auge durante las restricciones de la pandemia al tratarse de un espacio al aire libre y que precisamente ahora está de plena actualidad porque optará a tres millones de euros en ayudas europeas para reactivar las excavaciones tras dos décadas. Esta significativa mejoría se produce además después de que varios de los edificios hayan experimentado reformas tanto interiores como exteriores. Y bien podría ser un estímulo para que los gestores consistoriales salidos de las elecciones de la próxima semana desarrollen un plan integral que incluya nuevas medidas en favor de la promoción para captar tanto foráneos como gijoneses, que, a veces, viven ajenos a la oferta cultural que tienen a escasos metros de su domicilio o trabajo.

Pero, sobre todo, esos números invitan a que los museos municipales jueguen un papel protagonista en la candidatura a Capitalidad Cultural Europea 2031 que el próximo gobierno local deberá diseñar en base (o no) al borrador elaborado por los actuales gestores municipales, una vez todas las formaciones políticas han señalado en los dos debates electorales celebrados esta semana que tienen intención de que la ciudad opte a este reconocimiento. Para ello, habrá que dotarles de mejores infraestructuras y renovar su oferta, en algunos casos sin grandes cambios desde hace años. Y, además, aprovechar al mismo tiempo para reflexionar sobre el futuro de todos y cada uno de los equipamientos culturales que no están incluidos en la red de museos y abordar la reforma de otros inmuebles que perderán sus actuales usos en favor de la creación artística y el conocimiento (a lo largo de esta campaña se han presentado varias propuestas en esa dirección). Dentro de este análisis global que la ciudad necesita de manera urgente no debería descartarse una reorganización en profundidad de todos estos espacios.

Respecto a esos equipamientos culturales, el equipo de gobierno surgido de las urnas del 28 de mayo debería, por ejemplo, analizar el estado del Antiguo Instituto Jovellanos (hay sobre la mesa un plan de mejora de su bóveda). También tendría que rematar la obra de Tabacalera y, llegado el caso, revisar sus usos. Y poner fin de una vez por todas a la infrautilización del Palacio Revillagigedo, bien negociando para que la Fundación Cajastur le dé un impulso o bien asumiendo su gestión. Son muchos los retos y ninguno insignificante.