¿Qué les estamos haciendo? ¡¡Basta ya!!

Es demasiado. El otro día, en la charla del Ateneo con la doctora Elisa Seijo, que es sin dudarlo la que más sufre los intentos de suicidio y los de aquellos que lo logran, nos hablaba del efecto Werther o Copycat, que es ni más ni menos que la imitación de suicidios cuando estos se muestran de la forma en la que lo hacen en nuestros medios de comunicación. Existen reglas éticas que se están saltando a lo bestia.

Dos niñas más muertas, aquí cerquita, de 12 añinos. He llorado mucho. Son niñas, por Dios, ¿qué nos está pasando? Sabemos que la adolescencia es vulnerable, que aún no se ha formado la corteza prefrontal, son los lóbulos frontales, su madurez, la que hace que a los 22 años podamos frenar impulsos, sopesar consecuencias, establecer metas, ver el futuro, que seamos capaces de expresar y sentir emociones, resolver problemas, aprender de los errores. Algo que ni estas niñas ni ningún otro adolescente pueden hacer todavía.

Tenemos en nuestras manos no su salud, tenemos su vida. Las redes sociales están llenas de juegos: la ballena azul, los zombis, la escalera cuyo premio final es el suicidio. Y nosotros, como decíamos en el artículo anterior, les regalamos el móvil por la Comunión, sin saber que probablemente estemos dándoles a la vez un arma, para sí mismas o para otros con el ciberbullying. Y me van a perdonar, porque soy muy bestia, lo sé. Y más en este momento que me importa todo una mierda. Nosotros, como padres, somos responsables, como sociedad, como votantes, somos responsables de todas esas muertes. Piénsenlo, ¿de verdad creen que antes había estos suicidios? ¿De verdad? ¿Qué coño les estamos haciendo? ¿Cómo los estamos maltratando? ¿Quieren que se lo diga? Hay niños que miran a otro lado ante el acoso porque sus papis les dicen que no se metan en líos. Hay niños maltratados por sus padres porque no les atienden, porque no les hablan, porque, eso sí, están de extraescolares hasta los ojos. Hay niños que tienen el móvil más caro y ven la televisión sin límites, las series que quieran, sexualizándolos antes de tiempo, confundiéndolos. Y esta mierda de sociedad, dejando que la prensa nos diga todo lo que pasó en la vida de esas niñas, que vayan al sitio donde aún se ve la sangre, que inciten a que esto siga pasando como imitación con el efecto Copycat. ¿Dónde está el bien del menor? No importa. No olviden que ellos no votan.

"El intento suicida es la conducta más dramática e irreversible de las patologías psiquiátricas en adolescentes, puesto que es la población más vulnerable y ambivalente y la epidemia de suicidios desde el punto de vista estadístico es directamente proporcional a la cantidad de información suministradas en los medios de comunicación (redes sociales, periódicos, TV entre otros) a lo cual son muy afines". Malo, Medrano y Uriarte.

Hala, y ahora a votar. Venga.