Un trozo de historia que se va

Ha fallecido Eusebio Lázaro González, una parte fundamental de la historia de La Laboral de Gijón. En los años iniciales, aquellos en que las laborales eran una herramienta fundamental para dar una oportunidad, a la España desfavorecida, de asomarse al mundo industrial naciente, la Universidad Laboral de Gijón se responsabilizó de formar obreros metalúrgicos. Con las rígidas ideas del momento se decidieron tres especialidades: Ajuste, Torno y Fresa. Eusebio fue el responsable de desarrollar la de Torno. Era un momento fundamental para la Formación Profesional. Se estaba saliendo de una formación artesanal (aprender un oficio) para iniciar la época de formación de técnicos (conocer los fundamentes de una acción transformadora y saber aplicarlos). Y una herramienta fundamental para ello fue la evolución de los libros de texto. Eusebio fue autor de los correspondientes a la Tecnología del Torno. Con ellos nos formamos muchos y por ello es uno de los principales responsables de esa profunda renovación. Fui su alumno desde el año 1966. Con él descubrí ese valor técnico de las acciones profesionales. Me abrió el camino por el que andaría el resto de mi vida. Y con él, con su capacidad de empatía, me pude incorporar sin dificultad a una forma de aprender que era nueva para mí.

Pero Eusebio fue mucho más. Su carácter abierto, su capacidad de generar ilusión, su capacidad de diálogo y su permanente humor hicieron que acompañase a la Laboral en 50 años de evolución siendo, permanentemente, un componente muy significativo.

Su labor educativa no se limitó a la oficialía sino que continuó con la evolución de la formación técnica que se fue produciendo en La Laboral. Primero la Maestría y la Ingeniería Técnica. Después, con la llegada de la Ley del 70 proyecta su forma de actuar y su conocimiento de la labor docente hacia todos los frentes que se abren con la llegada masiva de alumnado. Se convierte en pieza fundamental de la organización del Centro (resulta imposible imaginarla sin él). Allí lo encontré de nuevo cuando me incorporé como profesor a finales de los años 70. Y fue entonces cuando pude ser consciente de su figura. Compañero de Departamento, compañero en tareas de jefatura de Estudios, fundamentalmente compañero, me acompañó en mi incorporación al mundo de la formación y me facilitó el disfrute de la profesión durante 40 años. (Dada su amplísima tarea, esto que relato en primera persona se repite infinidad de veces con una inmensa cantidad de alumnado que lo conoció. Perdón por el protagonismo)

Eusebio Lázaro, descansa en paz.