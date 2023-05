Álbum de daguerrohaikus (16)

Pululan por el álbum –te habrás percatado, "Bilbo"–, viudas de luto mayormente jóvenes, mayormente miedosas, mayormente atenazadas. Solo una vez sale, fugaz, el rostro del factor melancólico que ordenaba en la estación el tránsito de cuatro tristes trenes de mercancías y pasajeros. Y vigilaba a los curiosos, sobre todo.

El luto anhelante Que no bailen, no, las viuditas alegres que no bailen, no.

Tenía miedo, un miedo atroz a esos dedos de organista que amenazaban con espachurrarle los pechos, rayarle el vientre, pellizcarle las nalgas, escarbarle el sexo. Tenía miedo, un miedo atroz a esos labios que podrían buscar asentarse en los suyos sencillamente, a ese disimulo de sonrisa de la que colgaban placeres clandestinos, a esa mirada de soslayo que prometía derretirle el corazón en un pis pas. Tenía miedo, un miedo atroz a esa especie de gas excitante, fogoso, que se colaba por las rendijas de puertas y ventanas, que planeaba por cuadras, pajares, corrales, huertas y eras, que se arrodillaba en los bancos de la iglesia, que se sentaba incluso en los pupitres de la escuela; a esas escorrentías de deseos incontrolables, de pasiones desbocadas, de desordenados apetitos carnales que se vertían sobre sótanos y despensas, que inundaban todas y cada una de las casas del poblado, mientras medraban los hijos a pausas, a estirones, la fotografía de Corsino se emborronaba de cellisca sucia y se partía en dos la cruz que coronaba el limitado montón de tierra que lo sepultaba. La viuda madre vivía en un paisaje de miedo y lascivia, y la soledad era una tonada, una copla, la danza incesante de una mujer atribulada, aturdida, como una monja de clausura expuesta a las borrascas justo en el alto de la iglesia de Santibáñez de la Peña.

La Estación Una barriada nueva en torno a un tren viejo. Y un factor triste.

Jaime, el factor triste de la estación del tren vivió un tiempo con nosotros, no en el término de La Estación sino en el pueblo originario, en calidad de peón, de huésped de alquiler. A Jaime, el factor triste, le gustaba pintar. Jaime sacaba sus pinturas al patio de nuestra segunda casa, rayano a la carretera, cuando vivíamos en el Barrio de Abajo, a que se orearan. Todos los cuadros eran mujeres que me paraba a mirar arrobado. Solo pintaba mujeres.