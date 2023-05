Ya tenemos a la vuelta de la esquina la cita electoral del domingo 28. Según el informe de la Autoridad Independiente Fiscal (AIReF) del reciente 3 de mayo, siete autonomías aún no han recuperado su nivel económico prepandemia covid. Las tres peores son Baleares (-3,1), Cataluña (-1,7) y Asturias (-1,1). De poco sirve que en los carteles electorales ponga "La mejor Asturias" si luego seguimos a la cola en la mayoría de los criterios económicos, demográficos y de infraestructuras. Puesto que Cataluña destacaba por su industria, textil, química y automovilística, y Baleares por su eclosión turística, cabe preguntarse qué tipo de gobierno regional y de política económica tienen estas tres comunidades, pues deben estar fallando gravemente varias cosas. ¿Se resolverán los problemas de Asturias diciendo Uviéu y subiendo los impuestos?

En cuanto a los municipios, Gijón ya en 2018 tenía la menor población activa entre las 21 mayores ciudades españolas, y sigue estancada, de hecho este 2023 Ferrol, Avilés y Gijón son las tres peores entre las 100 mayores ciudades. Sin embargo parte de la opinión pública sigue sosteniendo y no enmendando sus tópicos anti-económicos: que no haya coches ni aquí ni allí, ni haya pisos tampoco, hay que precipitar contaminación cero en las fábricas antes que nadie, si cierran los comercios allá cuidados, no arreglar la playa de San Lorenzo que el turismo es capitalista, y demás. ¿Es cierto mientras tanto que en la dictadura china comunista siguen abriendo una central de carbón cada semana? ¿Solo con dejar Gijón y Asturias de páramo verde ya salvamos el planeta?

Sobre urbanismo están presentando infografías del plan de vías, Muro de San Lorenzo, costa oeste peatonal o plaza de Los Fresnos. Lo ideal sería consensuar la reforma del Muro entre PSOE, Foro y PP, al margen de quien consiga esta vez la alcaldía. Resultaría patético recaer en el esperpento de la estación intermodal, cada cuatro años la cambian de sitio 400 metros, y llevan 20 años sin empezar las obras. Respecto a la plaza de Los Fresnos, queda bonito el boceto más peatonal. Pero peatonalizan por donde ahora entran los camiones de carga y descarga para los locales: ¿Cómo lo resuelven; o quieren un centro comercial páramo, vacío de comercios? La clave no es casi todo peatonal, sino la distribución racional de espacios en beneficio del conjunto.